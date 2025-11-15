設光電門檻加嚴 環團看法對立

立法院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，明訂水庫等大型水面光電需環評，屋頂型光電等則不需要。對此，環團看法出現對立，環境權保障基金會副執行長許博任直言，根本是場鬧劇，讓想自建小型光電的農漁民、社區「被判處死刑」；地方環團則認為，近年地面型光電開發爭議四起，一些區域禁建光電設施是有必要的。

台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規畫協會、地球公民基金會等六大環團昨發出聯合聲明，批評修法矯枉過正，地質敏感區、國家風景區、國家公園涵蓋的地理範圍過大，土地特性和利用型態複雜，不宜全面禁建。

許博任表示，室內漁電共生就是屋頂型光電，長期被質疑是假漁電、真光電，爭議多、影響大，但此次修法卻完全跳過，形同放任亂象。本次修法「完全是場失敗的修法、一場鬧劇」，無助於能源轉型。

許博任說，未來面積一百平方公尺以下小型自用光電免環評，但換算面積約卅坪，發電量僅廿、卅度，「這種規模頂多充充手機」。他強調，許多農漁民或社區希望建置小型自用光電，未來都會因門檻過嚴而被迫放棄，完全堵死社區型能源的可能。這次修法等於叫一般百姓都不要做了，卡住的都是庶民小百姓，財團光電業者影響不大。

地球公民基金會副執行長黃斐悅也批評，修法擋了很多家戶型的發電，整個修法過程幾乎沒有公開的討論，只有朝野的攻防，相關民團、家戶與光電業者等利害關係人難以參與討論。

台灣森林城市協會、苗栗縣環境保護協會、監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、馬頭山自然人文協會等環團則發起連署支持修法，強調近年地面型光電開發爭議四起， 顯見光電發展在法規上缺乏禁限建區域、環評條件過於寬鬆，導致選址不當，讓環境保育與光電發展雙輸。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，光電建在水庫上恐排水有害水質飲用安全、設在潮間帶會危及海域生態，因此，一些區域禁建光電設施是有必要的。她認為，光電設施設置的面積愈小愈好，且避免使用農地及魚塭，如果非設不可，應以屋頂列為優先。

高雄市森林城市協會理事長莊傑任說，國有造林地未來強制環評，可減少很多毀林種電亂象，不過水面型光電五公頃的標準仍太寬鬆，希望再縮小面積。山坡地只要坡面沒有植被，就容易有危險，水庫涉及飲用水安全，國家公園也有生態保育功能，盼政府全面禁設光電。