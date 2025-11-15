聽新聞
0:00 / 0:00

設光電門檻加嚴 環團看法對立

聯合報／ 記者楊惠琪劉明岩郭韋綺／連線報導
立法院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，明訂水庫等大型水面光電需環評，圖為高雄鳳山水庫設置水面型光電板。圖／聯合報系資料照片
立法院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，明訂水庫等大型水面光電需環評，圖為高雄鳳山水庫設置水面型光電板。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，明訂水庫等大型水面光電需環評，屋頂型光電等則不需要。對此，環團看法出現對立，環境權保障基金會副執行長許博任直言，根本是場鬧劇，讓想自建小型光電的農漁民、社區「被判處死刑」；地方環團則認為，近年地面型光電開發爭議四起，一些區域禁建光電設施是有必要的。

台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規畫協會、地球公民基金會等六大環團昨發出聯合聲明，批評修法矯枉過正，地質敏感區、國家風景區、國家公園涵蓋的地理範圍過大，土地特性和利用型態複雜，不宜全面禁建。

許博任表示，室內漁電共生就是屋頂型光電，長期被質疑是假漁電、真光電，爭議多、影響大，但此次修法卻完全跳過，形同放任亂象。本次修法「完全是場失敗的修法、一場鬧劇」，無助於能源轉型。

許博任說，未來面積一百平方公尺以下小型自用光電免環評，但換算面積約卅坪，發電量僅廿、卅度，「這種規模頂多充充手機」。他強調，許多農漁民或社區希望建置小型自用光電，未來都會因門檻過嚴而被迫放棄，完全堵死社區型能源的可能。這次修法等於叫一般百姓都不要做了，卡住的都是庶民小百姓，財團光電業者影響不大。

地球公民基金會副執行長黃斐悅也批評，修法擋了很多家戶型的發電，整個修法過程幾乎沒有公開的討論，只有朝野的攻防，相關民團、家戶與光電業者等利害關係人難以參與討論。

台灣森林城市協會、苗栗縣環境保護協會、監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、馬頭山自然人文協會等環團則發起連署支持修法，強調近年地面型光電開發爭議四起， 顯見光電發展在法規上缺乏禁限建區域、環評條件過於寬鬆，導致選址不當，讓環境保育與光電發展雙輸。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，光電建在水庫上恐排水有害水質飲用安全、設在潮間帶會危及海域生態，因此，一些區域禁建光電設施是有必要的。她認為，光電設施設置的面積愈小愈好，且避免使用農地及魚塭，如果非設不可，應以屋頂列為優先。

高雄市森林城市協會理事長莊傑任說，國有造林地未來強制環評，可減少很多毀林種電亂象，不過水面型光電五公頃的標準仍太寬鬆，希望再縮小面積。山坡地只要坡面沒有植被，就容易有危險，水庫涉及飲用水安全，國家公園也有生態保育功能，盼政府全面禁設光電。

光電 環團 水庫 國家公園 農地 生態保育
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

讓太陽能模組化身為建材 安集新專利出擊闢新藍海

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

相關新聞

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（T...

山林設置大型光電 需環評

為避免光電破壞環境疑慮，立法院昨日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂定國家風景區...

光電環評修法 業者：台灣能源轉型大挫敗

立院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，太陽光電產業七大公協會發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，這項制度變動將波...

設光電門檻加嚴 環團看法對立

立法院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，明訂水庫等大型水面光電需環評，屋頂型光電等則不需要。對此，環團看法出現對立...

立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

立法院三讀通過《環境影響評估法》、《觀光發展條例》、《地質法》等修正案，新增光電條款10類案場開發前應環評，經濟部發聲明...

環評法修法三讀通過 光電公協會：能源轉型大挫敗 綠電將會更貴

針對「環境影響評估法」修法今（14）日三讀通過，太陽光電產業七大公協會晚間發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，且表示這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。