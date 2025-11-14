立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

立法院三讀通過《環境影響評估法》、《觀光發展條例》、《地質法》等修正案，新增光電條款10類案場開發前應環評，經濟部發聲明表示，對此次修法內容深表遺憾。修法未考量不同光電案場的實務差異，一致性要求進行環評程序，將造成合法光電廠商遭受重擊、偏遠或農漁村自用光電設置受影響、出口廠商取得綠電延宕、國家淨零時程被拖累等四輸局面。

經濟部強調，綠電供應已是台灣維持國際競爭力的關鍵要素，綠能供應不足將對經濟發展造成實質衝擊。

烏山頭水庫水面上的清洗光電板畫面，震驚國人，引發水質安全疑慮，雖然政府單位一再說明、澄清，自來水用戶心中還是有陰影。立法院因此修法要求光電板十類案場開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。

經濟部表示，過去光電環境影響的審查機制採分流進行，在環境敏感區如山坡地的大型案場走環評機制、漁電共生專區設置則走環境與社會檢核機制，但此次修法後，幾乎是無差別將非屋頂型光電全數納入環評審查程序，不僅連民眾設置自用太陽光電設備都成本大增，更可能造成綠電供給不足。

經濟部指出，本次修法未考量地面型光電以複合利用為主，型態多元、申設程序及目的也各異，現況下均分流設立明確規範與機制把關，未來則一致需要走1-2年的環評程序。部分偏遠地區居民、或農漁民，在漁塭塭堤設置地面型光電，希望自發自用以減少抽水等設備的用電成本，未來極易因裝置容量超過本次修法的100平方公尺（約10kw）上限，設置光電板也需委託環評廠商進行環境影響評估。

經濟部強調，半導體供應鏈為我國經濟核心，國際客戶已將使用綠電列為合作必要條件，我國目前已有37家業者加入RE100倡議，合計市值高達52兆元，2024年營收更高達15兆元；若綠電發展因法規加嚴而受限，不僅會影響企業履行減碳承諾，也會削弱我國產品在國際市場的競爭力，進而衝擊出口訂單與產業供應鏈，最差狀況導致訂單流失、投資撤離。