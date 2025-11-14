讓太陽能模組化身為建材 安集新專利出擊闢新藍海

在國內光電發展遭遇土地開發審核期冗長的瓶頸，安集董事長黃國棟今日首度揭露該公司已開發出一款取代建築外牆成為新建材的太陽能模組，目前正規畫在北中南三地建立示範場域，並計畫等內政部通過相關法案即正式推出。

黃國棟在談及這項新應用領域時，不禁流露興奮眼神說，推展這款新型光電相關技術並不容易，尤其在電壓與安全規範上需要特別突破。他說，目前日本規範應用在建材時，80V以下為安全低壓，台灣正推動將光電系統電壓設定在120V 以下，這樣不僅能降低火災風險，也提高系統穩定性。這款新型建材型光電模組必須全新的逆變器與新型模組技術，形成更安全、效率更高的建築光電整合方案。

他強調安集已掌握這項技術專利支持，也獲得內政部重視，並有意在建築排碳政策中導入相關規範。由於建築物碳排占比高，若能以可發電的新型建材取代部分傳統建材，不只減碳，也能提升建物能源自給能力。這款新型建材用光電模組，另一個更大的大優勢是其在陰天仍可保持發電效率，且可做成不同顏色，提升建築整合度。

黃國棟透露，公司目前示範場域規畫在北中南三地，其中板橋已完成，台中與台南也將陸續建置。這款特殊模組屬於建材用途，安裝在牆面或屋頂都可行，並能擴增可利用面積，例如屋頂設置步道仍能搭配光電板，不受一般模組結構限制。

從事模組十餘年的他強調，認為此技術可解決以往雙玻模組或電廠用模組的多項缺點，包括防火、壓力承受與結構安全等。搭配低電壓設計與 Immortal 技術，可達到良好發電能力並提升整體安全性。目前模組已通過相關最嚴格的防火認證。整體而言，新型建材模組集安全、低電壓、高效率、可建材化與減碳效益於一身，被視為未來建築整合型光電的重要突破。