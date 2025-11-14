快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

讓太陽能模組化身為建材 安集新專利出擊闢新藍海

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安集董事長黃國棟。圖／本報資料照片
安集董事長黃國棟。圖／本報資料照片

在國內光電發展遭遇土地開發審核期冗長的瓶頸，安集董事長黃國棟今日首度揭露該公司已開發出一款取代建築外牆成為新建材的太陽能模組，目前正規畫在北中南三地建立示範場域，並計畫等內政部通過相關法案即正式推出。

黃國棟在談及這項新應用領域時，不禁流露興奮眼神說，推展這款新型光電相關技術並不容易，尤其在電壓與安全規範上需要特別突破。他說，目前日本規範應用在建材時，80V以下為安全低壓，台灣正推動將光電系統電壓設定在120V 以下，這樣不僅能降低火災風險，也提高系統穩定性。這款新型建材型光電模組必須全新的逆變器與新型模組技術，形成更安全、效率更高的建築光電整合方案。

他強調安集已掌握這項技術專利支持，也獲得內政部重視，並有意在建築排碳政策中導入相關規範。由於建築物碳排占比高，若能以可發電的新型建材取代部分傳統建材，不只減碳，也能提升建物能源自給能力。這款新型建材用光電模組，另一個更大的大優勢是其在陰天仍可保持發電效率，且可做成不同顏色，提升建築整合度。

黃國棟透露，公司目前示範場域規畫在北中南三地，其中板橋已完成，台中與台南也將陸續建置。這款特殊模組屬於建材用途，安裝在牆面或屋頂都可行，並能擴增可利用面積，例如屋頂設置步道仍能搭配光電板，不受一般模組結構限制。

從事模組十餘年的他強調，認為此技術可解決以往雙玻模組或電廠用模組的多項缺點，包括防火、壓力承受與結構安全等。搭配低電壓設計與 Immortal 技術，可達到良好發電能力並提升整體安全性。目前模組已通過相關最嚴格的防火認證。整體而言，新型建材模組集安全、低電壓、高效率、可建材化與減碳效益於一身，被視為未來建築整合型光電的重要突破。

光電 減碳 內政部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

環評法修法三讀通過 光電公協會：能源轉型大挫敗 綠電將會更貴

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

國家公園署承諾未來不同意設光電 民眾黨團光電4法改提3法修正草案

松山百億都更案鳴森苑B3工地火警 排煙困難「近3小時撲滅」

相關新聞

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（T...

立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

立法院三讀通過《環境影響評估法》、《觀光發展條例》、《地質法》等修正案，新增光電條款10類案場開發前應環評，經濟部發聲明...

環評法修法三讀通過 光電公協會：能源轉型大挫敗 綠電將會更貴

針對「環境影響評估法」修法今（14）日三讀通過，太陽光電產業七大公協會晚間發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，且表示這...

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

立法院今日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂9項情況需環評，針對水庫設光電板恐影...

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團發表聯合聲明指出，光電既可...

台美關稅協商進入關鍵期 連賢明：投資不是聘金！不必被大數字綁架

台美關稅談判看似進入最後協商階段，外界關注台灣是否要端出「幾百億美元級」投資承諾，與日本、南韓看齊。中華經濟研究院院長連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。