安集能源轉型與先進製造雙軌並行 成成長新的雙引擎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安集董事長黃國棟。圖／本報資料照片
安集 (6477) 114年今日舉行法說會，公布前三季轉盈。公司表示，雖然前三季因模組部門受進口模組價格競爭、客戶案場施工延遲，營收未明顯上升，但在公司調整營運策略下，和去年比較，已由虧轉盈；公司近年在能源事業布局逐漸成熟，售電收入已然成為營運中穩定且具持續性的來源。隨著電廠建置逐步到位，售電業務不僅替公司帶來固定現金流，也為公司提供長期資金動能，並藉由電廠穩定收入，全力衝刺3D列印無人機垂直整合製造，成為台灣無人機產業的「隱形冠軍」。

安集公布截至今年10月止，電廠容量已達118.5MW（百萬瓦）提前達成設定100MW的目標，預計1明年度將達到128MW，隨著「環境影響評估法」修正案限制水面型光電案場開發，安集穩定的電廠營運，成為穩定獲利基石。

不過，安集轉型更是法人關注焦點。安集表示，因模組產業競爭，公司於幾年前已規劃轉型，相較於傳統能源產業，將重心轉向高附加價值的製造領域。自107年開始投入的金屬3D列印事業，公司最大股東欽揚科技，去年度成功開發出MIT金屬3D列印機，使集團一條龍優勢確立，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，成功建立非紅供應鏈。公司特別在金屬3D列印技術的應用上展現了顯著成果，目前已成功打入美國軍規無人機供應鏈，不僅代表公司跨入海外軍工市場，更表示技術已獲得國際標準的肯定。

公司透露今年在3D列印的接單比去年暴增五倍之鉅，遠高於原預估的三倍，營收占比高個位數，預計明年再增五成，估計可營收占10%。

另一吸引法人關注是安集在無人機的發展浪潮中，憑藉金屬3D列印具備天然的競爭利基，進而獲得國際無人機大廠青睞，除了製造重量輕、結構複雜的零件，進一步提升無人機的續航力與靈活度外，該技術亦縮短設計到量產的時程，使得客製化與快速迭代得以實現，符合軍工領域對研發與交付速度的需求，此外，透過控制粉末材料與列印工藝，製造出的零件能確保強度與耐久性，滿足軍規對可靠度的嚴格要求。上述優勢使金屬3D列印技術在軍用無人機領域成為極具潛力的技術途徑。

安集表示，在能源轉型與先進製造雙軌並行的趨勢下，公司期望逐步建立新的成長曲線。從太陽能模組走向高毛利之售電收入及金屬3D列印技術應用，展現在全球產業變化中的靈活應對，也為未來發展開啟了新的可能性。

3D列印 無人機 電廠
