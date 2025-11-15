聽新聞
0:00 / 0:00
立院三讀通過環評法修正 經部：修法不應打擊綠能
立法院三讀通過修正《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，針對地面型太陽光電系統設置進行加嚴規範，業界憂心影響光電發展。經濟部回應提出「兩大重點」，一是企業產品出口需要綠電，打擊綠電就是打擊台灣的競爭力；二是綠能與環保要平衡發展，強調用開放、科學的態度討論能源政策。
經濟部表示，台灣產品要賣到國外，需要有足夠綠電供應，才能維持國際競爭力，而參加RE100出口導向的台灣企業，包含台積電（2330）、鴻海、聯電…等知名大廠，在2024年的營收達到約15兆元，股票市值更達新台幣52兆元，「打擊綠電就是打擊台灣的競爭力」。
經濟部指出，對綠能設施建置，台灣環評法規跟子法都有規範。發展綠能是朝野政黨的共同政見、也是為了保護環境，希望大家用開放、科學的態度討論能源政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言