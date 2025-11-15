立院三讀通過環評法修正 經部：修法不應打擊綠能

立法院三讀通過修正《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，針對地面型太陽光電系統設置進行加嚴規範，業界憂心影響光電發展。經濟部回應提出「兩大重點」，一是企業產品出口需要綠電，打擊綠電就是打擊台灣的競爭力；二是綠能與環保要平衡發展，強調用開放、科學的態度討論能源政策。

經濟部表示，台灣產品要賣到國外，需要有足夠綠電供應，才能維持國際競爭力，而參加RE100出口導向的台灣企業，包含台積電（2330）、鴻海、聯電…等知名大廠，在2024年的營收達到約15兆元，股票市值更達新台幣52兆元，「打擊綠電就是打擊台灣的競爭力」。

經濟部指出，對綠能設施建置，台灣環評法規跟子法都有規範。發展綠能是朝野政黨的共同政見、也是為了保護環境，希望大家用開放、科學的態度討論能源政策。