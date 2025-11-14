環評法修法三讀通過 光電公協會：能源轉型大挫敗 綠電將會更貴

針對「環境影響評估法」修法今（14）日三讀通過，太陽光電產業七大公協會晚間發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，且表示這項制度變動將全面波及95%守法業者，使台灣綠電新增量大幅放緩，RE100企業勢必面臨綠電稀缺與成本墊高的壓力，可預期綠電價格會更貴，進而衝擊半導體、AI 與出口產業的國際競爭力，也動搖外資對台灣投資環境的信心。

發出聲明的七大公會包括中華民國太陽光電產業永續發展協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會及中華民國商業總會能源產業推動委員會。

七大公協會稍早已針對這次「環境影響評估法」修正，公開呼籲重大能源政策應經公開、公正、充分討論，避免在意見尚未整合時即定案，未料還是三讀通過。

七大公會表示，近期環保團體同樣指出，能源與環境相關法案需要更周延的社會對話，以避免政策被政治化處理，反而降低制度品質。本次修法在多方意見未能充分納入的情況下通過，恐導致執行標準不一、行政量能過載，增加政策落地風險，最終也不利於環境保護與能源轉型。

七大公會指出，修法後大量案場恐被迫進入漫長程序，綠電新增量勢必放緩，企業買不到綠電，或被迫承擔高成本綠電。並會造成半導體、AI產業綠電需求難以滿足及出口製造業RE100承諾履行風險升高和外資對台灣能源穩定性的疑慮增加三大後遺症。

七大公會說，台灣多數光電業者皆依法合規推動綠能，卻因少數個案就被要求承擔全面性制度收緊的後果，不但懲罰守法者，也無助改善生態管理。更可能形成「良幣受害、劣幣淘汰」的現象，使綠電推動成本更高、速度更慢。

一位太陽能業者負責人表示：「我們配合政策，難道做錯了嗎？」「怎麼就變成爹不疼、娘不愛了！」他認為目前太陽能產業成為政黨惡鬥的祭品，尤其是明明已經看到業者跌倒了，還刻意補上一腳，心態非常糟糕。

另外一位上市公司決策主管也認為此決議完全不顧台灣產能發展。他強調說：「 能源與綠電，都是AI資料中心迫切需要，台灣要成為全球AI後盾，被世界看見，首要就需解決能源和綠電供給問題，「若等到企業因為缺少綠電出走，那現在提案的政黨，要不要出來負責！」。「再者，太陽能是最環保，最容易開發的能源，全世界都大力在採用開發。在台灣卻變成政黨鬥爭的籌碼，實在看不出這些政客有哪一點是在為台灣好」。