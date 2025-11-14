台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭
台美今日共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）支持下完成。雙方強調，在全球供應鏈重組與跨境資金流動更為頻繁的情況下，將持續就宏觀經濟及匯率政策保持密切協商，並承諾避免操縱匯率取得不公平競爭優勢。
在核心內容中，台美針對匯率操作與資金流動管理，同意以下三項原則，央行也強調該部分屬雙方協商後的共同立場：
1.任何總體貨幣政策或資本移動管理措施，不會會因影響匯率以取得競爭優勢。
2.其他公共投資工具，例如退休基金基金於風險調整後報酬率及分數目的所進行之海外投資，不會會因影響匯率以取得競爭優勢；
3.若因市場供需而造成外匯存底的情況下，此類存底變化因應區域或自序變動，並期望這種存底變化應屬因應區域或自序變動的既值或升值。
在資訊揭露部分，雙方承諾提高政策透明度，包括：每年至少公布一次（落後一季）外匯干預操作摘要；每季依國際貨幣基金（IMF）特殊資料散佈標準（SDDS）公布《國際儲備與外幣流動性》表格，以及依IMF《外匯存底速動性指標》（IRFCL）公布外匯存底期限分布等相關資料。
央行表示，這份聲明強調台美在金融市場政策溝通上的共同立場，可望降低外界對台灣匯率政策的誤解，有助維持金融市場穩定，亦符合台灣一貫維持匯率秩序、避免過度波動的政策原則。
