台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）支持下完成。雙方強調，在全球供應鏈重組與跨境資金流動更為頻繁的情況下，將持續就宏觀經濟及匯率政策保持密切協商，並承諾避免操縱匯率取得不公平競爭優勢。

在核心內容中，台美針對匯率操作與資金流動管理，同意以下三項原則，央行也強調該部分屬雙方協商後的共同立場：

在資訊揭露部分，雙方承諾提高政策透明度，包括：每年至少公布一次（落後一季）外匯干預操作摘要；每季依國際貨幣基金（IMF）特殊資料散佈標準（SDDS）公布《國際儲備與外幣流動性》表格，以及依IMF《外匯存底速動性指標》（IRFCL）公布外匯存底期限分布等相關資料。

央行表示，這份聲明強調台美在金融市場政策溝通上的共同立場，可望降低外界對台灣匯率政策的誤解，有助維持金融市場穩定，亦符合台灣一貫維持匯率秩序、避免過度波動的政策原則。