快訊

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

用水量暴增才被發現孤獨死…82歲嬤陳屍家中成白骨 忠心白狗餓死房內

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台美今晚發布匯率聯合聲明，承諾不以匯率謀取不公平競爭。（路透）
台美今晚發布匯率聯合聲明，承諾不以匯率謀取不公平競爭。（路透）

台美今日共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（TECRO）支持下完成。雙方強調，在全球供應鏈重組與跨境資金流動更為頻繁的情況下，將持續就宏觀經濟及匯率政策保持密切協商，並承諾避免操縱匯率取得不公平競爭優勢。

在核心內容中，台美針對匯率操作與資金流動管理，同意以下三項原則，央行也強調該部分屬雙方協商後的共同立場：

1.任何總體貨幣政策或資本移動管理措施，不會會因影響匯率以取得競爭優勢。

2.其他公共投資工具，例如退休基金基金於風險調整後報酬率及分數目的所進行之海外投資，不會會因影響匯率以取得競爭優勢；

3.若因市場供需而造成外匯存底的情況下，此類存底變化因應區域或自序變動，並期望這種存底變化應屬因應區域或自序變動的既值或升值。

在資訊揭露部分，雙方承諾提高政策透明度，包括：每年至少公布一次（落後一季）外匯干預操作摘要；每季依國際貨幣基金（IMF）特殊資料散佈標準（SDDS）公布《國際儲備與外幣流動性》表格，以及依IMF《外匯存底速動性指標》（IRFCL）公布外匯存底期限分布等相關資料。

央行表示，這份聲明強調台美在金融市場政策溝通上的共同立場，可望降低外界對台灣匯率政策的誤解，有助維持金融市場穩定，亦符合台灣一貫維持匯率秩序、避免過度波動的政策原則。

匯率 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電赴美投資 李淳：把神山「種」到美國維持全球核心地位

經濟學人指央行壓低匯率 專家：比較方式過於簡單粗暴

央行回應外界關切重點 外匯運用 沒有投資項目

中傑-KY 新品牌客戶貢獻逐步顯現 印尼新廠如期推進

相關新聞

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（T...

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團發表聯合聲明指出，光電既可...

台美關稅協商進入關鍵期 連賢明：投資不是聘金！不必被大數字綁架

台美關稅談判看似進入最後協商階段，外界關注台灣是否要端出「幾百億美元級」投資承諾，與日本、南韓看齊。中華經濟研究院院長連...

中鋼12月盤價出爐 七大鋼品以平盤定調

中鋼（2002）14日開出12月盤價， 該公司指出，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭...

立委促修法保障單身權益 籲年金制度與時俱進

立委林俊憲指出，勞工自踏入職場起，便須參加勞工保險或自行投保國民年金，若勞工不幸身故，其遺屬也能請領遺屬年金。然而，現行...

民眾黨團提《環境影響評估法》 籲發展經濟不該犧牲環境

為保護台灣美好山林、落實新住民權益保障，民眾黨立法院黨團提出《環境影響評估法》、《內政部組織法》等修正法案，14日下午將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。