快訊

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

聽新聞
0:00 / 0:00

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
圖為烏山頭水庫浮動太陽能板。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
圖為烏山頭水庫浮動太陽能板。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

立法院今日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂9項情況需環評，針對水庫設光電板恐影響水質及環境的疑慮，新修正條文要求水面型光電容量1萬瓩以上，累積面積5公頃以上需環評；立院也通過附帶決議，要求國家公園署不得援引國家公園法，在國家公園設地面型、水面型光電系統。

政府近年力推再生能源，提高光電板設置，但近期風災造成多處光電設施受損，大量光電板殘片散落農地與沿岸，影響環境，而台南烏山頭水庫設置水面型光電板，也引發用水疑慮。

但現行環境影響評估法、發展觀光條例及地質法，並未針對太陽能光電系統設環評標準，或限制國家級風景特定區、地質脆弱區設光電。

立法院今天三讀通過修正環評法部分條文，明訂9種情況設光電設施都要先環評，包括位於國家風景區或經劃定的地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區；位於野生動物保護區或野生動物重要棲息環境；位於重要濕地；位於台灣沿海地區自然環境保護計畫核定公告之自然保護區；位於特定農業區的農業用地；位於政府核定補助或獎勵實施造林之土地，屬國有土地、公有土地、國營事業土地或公營事業土地；位於山坡地，設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或面積達5公頃以上；設置水面型太陽光電系統，且容量1萬瓩以上，或面積五公頃以上；裝置容量4萬瓩以上，或面積40公頃以上。

為防止山林、國家公園鋪設大量光電板，新修正「發展觀光條例」、「地質法」部分條文明定，國家級風景特定區、地質遺跡敏感區、山崩與地滑地質敏感區，不得設置地面型或水面型光電系統。

另外，為避免對較無影響環境疑慮的小型或自用太陽光電發電系統太過嚴格規範，屋頂型光電，或面積100平方公尺以下的小型自用光電，不需要環評。

立法院今日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，立法院長韓國瑜（右）敲槌。記者葉信菉／攝影
立法院今日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，立法院長韓國瑜（右）敲槌。記者葉信菉／攝影

環評 光電板 野生動物保護區 立法院 烏山頭水庫
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

民眾黨團提《環境影響評估法》 籲發展經濟不該犧牲環境

國家公園署承諾未來不同意設光電 民眾黨團光電4法改提3法修正草案

今光電環評及禁建草案進黨團協商 環團：不應一概全面禁建

相關新聞

台美發布匯率聯合聲明 承諾不以匯率謀取不公平競爭

台美今日共同公布「台美匯率議題聯合聲明」，由美國財政部與台灣中央銀行在美國在台協會（AIT）及駐美台北經濟文化代表處（T...

立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

立法院三讀通過《環境影響評估法》、《觀光發展條例》、《地質法》等修正案，新增光電條款10類案場開發前應環評，經濟部發聲明...

環評法修法三讀通過 光電公協會：能源轉型大挫敗 綠電將會更貴

針對「環境影響評估法」修法今（14）日三讀通過，太陽光電產業七大公協會晚間發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，且表示這...

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

立法院今日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂9項情況需環評，針對水庫設光電板恐影...

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團發表聯合聲明指出，光電既可...

台美關稅協商進入關鍵期 連賢明：投資不是聘金！不必被大數字綁架

台美關稅談判看似進入最後協商階段，外界關注台灣是否要端出「幾百億美元級」投資承諾，與日本、南韓看齊。中華經濟研究院院長連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。