光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團發表聯合聲明指出，光電既可以是土地掠奪者，亦可成為守衛者，只要有縝密的制度設計。但此次修法採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯，有悖於國家能源轉型與淨零目標，也扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。

台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今日共同發出緊急聲明稿。

聲明指出，雖然有農漁民遭大型光電資本擠壓，但也有另一群農漁民或居民主動擁抱光電，期待用新科技、綠能及資金強化農業韌性，且易受災而成孤島的脆弱地區，亦須透過微電網、家戶型光儲系統，以提高其災害應變能力，以應對氣候變遷及鄉村衰頹的挑戰。如部分漁民安裝光電儲能，安然度過丹娜絲風災停電、免於漁損。

環團表示，支持光電環評，但目前草案針對應環評及禁限建範圍應更細緻考量。包括地質敏感區、國家風景區、國家公園涵蓋的地理範圍過大，土地特性和利用型態多元複雜，不宜全面禁建，應再細分應禁建及無須禁建的區位。

環團另指出，應從光電案場規模與性質，區隔大規模的商業光電案場，或小規模自用為主的案場。大規模商業案場的環評，日本環評法以40公頃為門檻，考量台灣地狹人稠，建議以20-30公頃為門檻。此外，小規模案場對於環境侵擾較低，建議增列2公頃以上始得環評。