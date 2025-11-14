快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團憂恐矯枉過正。圖／聯合報系資料照片
立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團憂恐矯枉過正。圖／聯合報系資料照片

立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團發表聯合聲明指出，光電既可以是土地掠奪者，亦可成為守衛者，只要有縝密的制度設計。但此次修法採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯，有悖於國家能源轉型與淨零目標，也扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。

台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今日共同發出緊急聲明稿。

聲明指出，雖然有農漁民遭大型光電資本擠壓，但也有另一群農漁民或居民主動擁抱光電，期待用新科技、綠能及資金強化農業韌性，且易受災而成孤島的脆弱地區，亦須透過微電網、家戶型光儲系統，以提高其災害應變能力，以應對氣候變遷及鄉村衰頹的挑戰。如部分漁民安裝光電儲能，安然度過丹娜絲風災停電、免於漁損。

環團表示，支持光電環評，但目前草案針對應環評及禁限建範圍應更細緻考量。包括地質敏感區、國家風景區、國家公園涵蓋的地理範圍過大，土地特性和利用型態多元複雜，不宜全面禁建，應再細分應禁建及無須禁建的區位。

環團另指出，應從光電案場規模與性質，區隔大規模的商業光電案場，或小規模自用為主的案場。大規模商業案場的環評，日本環評法以40公頃為門檻，考量台灣地狹人稠，建議以20-30公頃為門檻。此外，小規模案場對於環境侵擾較低，建議增列2公頃以上始得環評。

環評 漁民 環團 光電板 朝野協商
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國家公園署承諾未來不同意設光電 民眾黨團光電4法改提3法修正草案

今光電環評及禁建草案進黨團協商 環團：不應一概全面禁建

雲林湖山水庫可否設光電？議員質詢張麗善 她4字回應了

七大光電產業公協會投入救災 展現社會責任優先典範

相關新聞

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

立法院今針對「環境影響評估法」等修法草案進行朝野協商，欲加嚴光電板環評及設置標準。國內六大環團發表聯合聲明指出，光電既可...

台美關稅協商進入關鍵期 連賢明：投資不是聘金！不必被大數字綁架

台美關稅談判看似進入最後協商階段，外界關注台灣是否要端出「幾百億美元級」投資承諾，與日本、南韓看齊。中華經濟研究院院長連...

中鋼12月盤價出爐 七大鋼品以平盤定調

中鋼（2002）14日開出12月盤價， 該公司指出，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭...

立委促修法保障單身權益 籲年金制度與時俱進

立委林俊憲指出，勞工自踏入職場起，便須參加勞工保險或自行投保國民年金，若勞工不幸身故，其遺屬也能請領遺屬年金。然而，現行...

民眾黨團提《環境影響評估法》 籲發展經濟不該犧牲環境

為保護台灣美好山林、落實新住民權益保障，民眾黨立法院黨團提出《環境影響評估法》、《內政部組織法》等修正法案，14日下午將...

烏克蘭重建展在華沙登場「台灣館」規模大3倍 爭取重建商機

烏克蘭重建展（Rebuild Ukraine Exhibition）13日在波蘭華沙登場，經濟部次長江文若率團帶領31家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。