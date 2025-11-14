台美關稅協商進入關鍵期 連賢明：投資不是聘金！不必被大數字綁架

台美關稅談判看似進入最後協商階段，外界關注台灣是否要端出「幾百億美元級」投資承諾，與日本、南韓看齊。中華經濟研究院院長連賢明直言，台灣社會有「數字迷思」，把談判中喊出的金額當成一次性現金支出，反而忽略了真正關鍵──關稅稅率、時間長度與投資本身的經濟效益。

由於外界擔心台灣未來談出來的投資金額，若高於日韓恐「賠太多」。對此，連賢明指出，日本、南韓對美國開出的「大數字」，多半並非全數為直接投資，而是包含長期採購、融資安排等，各種承諾加總出來的宣示性金額，乍看驚人，實際每年攤開來，金額並不算太高，且還有些細節尚未塵埃落定，如南韓核動力潛艦的合作細節也尚未底定，這些投資金額更接近政治宣示，不必過度字面解讀。

目前台灣政府強調「台灣模式」與日韓不同，台灣做法是以在美設立產業園區為主，由企業依自身需求評估投資，政府提供協助。連賢明認為，關稅談判當然會牽涉投資與產業合作，這也符合台灣產業結構與財政現實，畢竟真正掏錢的是企業，企業不會去做明知會賠錢的投資。

連賢明舉例，過去20年台商對中國大陸投資，粗估超過5,000億美元，絕大多數都是民間企業自主決策，台企也從中獲利。同樣地，對美投資若是合理的商業決定，就不該被簡化成純粹的政治讓利，把所有東西都當成「聘金」，好像錢給出去了就拿不回來，是很大的誤解。

面對社會上「把廠拉回台灣就好」的聲音，連賢明認為，台灣半導體產業密度已是全球最高，再把所有擴產都往台灣塞，不只土地、水電、人力都不夠用，風險也全部壓在單一島嶼與單一產業上，適度對外布局、本來就是國際分工的一環。

他強調，真正該思考的，是如何利用這波關稅談判與對美投資機會，換取更穩定的關稅環境與市場準入，並協助台灣品牌打入國際市場；至於最後談出來的金額，應該看成是長期投資計畫，而不是一次買單，才能跳脫「數字迷思」，回到經濟理性。