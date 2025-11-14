快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

財政部：院版《財劃法》拚「月底前送立院」 盼建立長久公平制度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

財政部次長阮清華14日表示，財政部提出的《財劃法》修法版本已送交行政院，行政院預計最慢於本月底前送入立法院，若進度順利，不排除11月底前就能送出。他強調，《財劃法》攸關跨世代資源分配，行政院版不涉任何黨派考量，核心在於回到「公平、調劑」精神，希望送入立院後，各政黨版本能一併協商，避免只處理單一計算公式，無法真正解決問題。

針對藍白14日是否將計算公式版本逕付三讀，阮清華表示，仍須看朝野協商結論，目前國民黨團提出多個版本，有的僅調整公式、相對單純，也有較全面性的版本，需先釐清協商範圍。他指出，無論政黨立場不同，《財劃法》都應朝「可長可久、跨黨派」方向處理，包括垂直、水平分配在現行制度下都有偏差，必須一併檢討。

阮清華強調，行政院版將採「全面性調整」，包括垂直與水平分配項目，同時兼顧中央與地方財源需求，並以「只增不減」為原則，避免出現地方大幅增減的情況。他指出，一般補助款與統籌分配稅款相較114年舊制都會增加；至於外界關注的部分縣市明年「看似減少」，主要是因加計計畫型補助後的比較結果，若僅看法定分配項目，各地方都是增加的。

他坦言，國民黨版本大幅拉高統籌稅款與補助款，將對中央財政造成極大壓力，因此「協商不可避免」。阮清華表示，《財劃法》對民眾感受不如現金補貼直接，但其影響深遠，牽動國家長期財政與下一代資源分配，呼籲朝野以更周全的制度設計為目標，讓修法真正達成中央、地方雙贏。

財劃法 阮清華 國民黨
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

財政部：超過一半的人已拿到普發1萬 ATM領現17日登場

ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

阮昭雄：鄭麗君召集部會討論 盼讓財劃法公平且均衡

相關新聞

中鋼12月盤價出爐 七大鋼品以平盤定調

中鋼（2002）14日開出12月盤價， 該公司指出，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭...

立委促修法保障單身權益 籲年金制度與時俱進

立委林俊憲指出，勞工自踏入職場起，便須參加勞工保險或自行投保國民年金，若勞工不幸身故，其遺屬也能請領遺屬年金。然而，現行...

民眾黨團提《環境影響評估法》 籲發展經濟不該犧牲環境

為保護台灣美好山林、落實新住民權益保障，民眾黨立法院黨團提出《環境影響評估法》、《內政部組織法》等修正法案，14日下午將...

烏克蘭重建展在華沙登場「台灣館」規模大3倍 爭取重建商機

烏克蘭重建展（Rebuild Ukraine Exhibition）13日在波蘭華沙登場，經濟部次長江文若率團帶領31家...

TCFA 號召32家知名連鎖品牌共同倡議 AI 啟動在地服務升級

在經濟部商業發展署指導下，由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的第六屆「2025 Chill Go 品牌共融 AI啟動在...

國家公園署承諾未來不同意設光電 民眾黨團光電4法改提3法修正草案

有鑑於日前中南部豪大雨釀成光電板之亂，民眾黨團提案修正攸關強化防止光電破壞國土的環境影響評估法、發展觀光條例、地質法等3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。