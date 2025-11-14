中鋼12月盤價出爐 七大鋼品以平盤定調

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
鋼鐵示意圖。圖／AI生成 劉孝容
鋼鐵示意圖。圖／AI生成 劉孝容

中鋼（2002）14日開出12月盤價， 該公司指出，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼市維持盤整態勢。考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，產品全面以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

中鋼表示，就總體經濟面來看，美國聯準會啟動降息，有助提振經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，但仍優於預期，中國出口承壓與房地產調整壓力續存，IMF預估今、明年全球GDP成長率分別為3.2%與3.1%，經濟增速略為放緩。

而台灣在半導體與AI硬體製造業維持優勢，主計總處預估今年台灣經濟成長率可望超過5.5%，然傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。

在鋼市變化方面，鐵礦砂價格維持在每公噸100至105美元附近，冶金煤上漲至每公噸195至200美元左右，鋼廠成本微幅走升。美國熱軋行情緩步走高至約每公噸960至970美元；歐盟明年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升至每公噸700至710美元。

至於中國大陸十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型。寶鋼12月平板類產品續以平盤開出，越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，惟亞洲鋼廠出口報價略微走滑，國際鋼價呈現弱中帶穩態勢。

美國聯準會 鐵礦砂價格 中鋼
