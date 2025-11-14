立委促修法保障單身權益 籲年金制度與時俱進

立委林俊憲指出，勞工自踏入職場起，便須參加勞工保險或自行投保國民年金，若勞工不幸身故，其遺屬也能請領遺屬年金。然而，現行規定中，若被保險人為單身(未婚、離婚或喪偶)或無符合請領資格的遺屬，僅有協助舉辦喪禮者可領取喪葬津貼，遺屬年金則將全數收歸國庫。

對此，林俊憲14日在立法院召開記者會，邀請勞動部勞動保險司與衛福部社會保險司出席說明。

林俊憲表示，近年來接獲許多單身族群選民陳情，反映遺屬年金制度存在不合理之處。其中一件案例為有一對經濟弱勢的單身兄弟，哥哥過世後，弟弟申請勞保遺屬年金，但因現行法規要求「遺屬必須為被保險人生前扶養對象」而被駁回，而此案的實際情況卻是弟弟長期扶養並照顧哥哥。

林俊憲指出，傳統觀念往往認為只有夫妻會在晚年互相照顧，但現行法規忽略了社會變遷與家庭結構的多元樣態。對於越來越多選擇單身生活的民眾而言，這樣的制度設計顯然不合時宜，對單身族群也不公平。

林俊憲揭數據，近十年來台灣總單身人口從2015年的617萬人成長到2024年的642萬人。而目前投保勞保的人數大約1,048萬人，國民年金大約290萬人，分別佔總人口數約45%及12.6%，如果按照比例計算，投保勞保且單身者目前約有280萬人，國保則有近80萬人。

資料也顯示，申請遺屬年金卻遭拒的件數相當可觀。以國民年金為例，近三年平均每年約有 24,000 件申請因不符資格而被駁回，雖然並非全都因單身而無法請領，但龐大的件數已反映潛在受影響的人數恐怕更為龐大，顯示現行請領遺屬年金的制度設計確實存在問題。

林俊憲強調，相關法規必須與時俱進，反映真實的社會樣貌。若政府希望鼓勵民眾結婚生育，應採取其他政策手段，而非透過具差別待遇的立法，讓單身族群在繳了一輩子的勞保或國民年金後，最後卻一無所獲。

林俊憲提出「照護補償給付」的概念作為現行制度的補充。

他說明，若被保險人生前為單身，且無符合資格的遺屬，可於生前透過遺囑指定受益人，由該受益人在被保險人過世後請領照護補償給付，受益人亦需出示照護證明，藉此補貼被保險人生前可能支出的照護費用。給付金額部分，勞保建議為10個月投保薪資，國保則為5個月。

對此，勞動部表示認同林俊憲建議，並指出從近年統計數據可見，選擇單身的人口確實逐年增加。勞動部也坦言，若修法實施，對勞保財政可能帶來一定負擔，但也認同現行制度確實存在改進之處，若委員提出修法，勞動部將配合研議相關辦理方向。

衛福部則回應，在家庭結構及照護型態日益多元的今日，確實有必要對現行制度進行檢討，而國民年金制度在立法設計上與勞保制度相近，且相較勞保其財政衝擊較小，若社會形成共識，衛福部也樂於配合推動修法。

林俊憲表示，過去已有多位立委推動「指定受益人制度」，期望勞保與國保能比照公保，讓被保險人得以透過預立遺囑，指定遺屬年金的受益人。然而，大法官釋字第549號認定社會保險並非私人財產，使相關修法受到限制。

他提到，大法官在協同意見書中也肯認，喪葬津貼具有「明確目的性」，只要支出與給付之間具直接關聯，即可發放。林俊憲據此主張增訂「定額照護補償給付」，用以補償實際照顧被保險人的付出。

林俊憲說，採定額方式不僅符合給付目的，且不至造成政府財政負擔。期盼透過修法能在維持社會保險制度穩定的前提下，尊重被保險人的自主選擇，避免民眾終身繳費卻無法獲得實質保障，同時也能讓經濟弱勢者在家屬過世後能獲得必要的協助。