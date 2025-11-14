民眾黨團提《環境影響評估法》 籲發展經濟不該犧牲環境

為保護台灣美好山林、落實新住民權益保障，民眾黨立法院黨團提出《環境影響評估法》、《內政部組織法》等修正法案，14日下午將在立法院表決，上午黨團於院會前共同召開記者會，清楚說明民眾黨團提案態度。

針對民眾黨提出與光電發展相關的《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》等修正案，黨團副總召張啓楷表示，根據統計，台灣今年8月統計光電設置容量達150億瓦、總面積超過15,000公頃，已超過台北市面積55%，其中還有很多設置點是地質敏感區。

張啓楷指出，目前台灣開發光電，已經造成高雄大樹區山坡地被剷平，下雨發生土石流危害周遭居民安全；彰濱工業區的光電板火災，造成潮間帶汙染。

張啟楷也說，還有丹娜絲颱風來襲後，屏東號稱能抗17級風的光電板被10級風吹垮、飄到澎湖；嘉義滯洪池光電板，廢棄物堆積3個月沒清完，持續傷害土地與周遭居民；更有烏山頭水庫設置光電板，引起用水安全疑慮。

民眾黨團明確提出修法，加嚴設置光電板規範，讓「能源有序轉型」，包含脆弱的山坡地、水資源都應納管。提出修法前，台灣民眾黨立法院黨團廣泛聽取光電業者、環保團體的主張，並比較國際標準，修訂重點如下：

《環境影響評估法》第五條增列

一、位於國家風景區或經劃定之地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區。

六、位於政府核定補助或獎勵實施造林之土地，屬國有土地、公有土地、國營事業土地或公營事業土地者。

七、位於山坡地，設置或累積設置裝置容量一萬瓩以上，或設置或累積設置面積五公頃以上。

八、設置水面型太陽光電系統，且設置或累積設置裝置容量一萬瓩以上，或設置或累積設置面積五公頃以上。

九、設置或累積設置裝置容量四萬瓩以上，或設置或累積設置面積四十公頃以上。

十、第七款至第九款之申請設置太陽光電發電系統，符合下列規定之一，其申請設置或累積設置之面積應合併計算，且達該款規定規模：

(一)申請設置或累積設置用地位於同一筆地號。

(二)申請設置或累積設置用地之地號互相連接或僅間隔道路、渠道、排水路等公共設施。

(三)申請設置或累積設置用地邊界相隔水平距離在二十公尺範圍內。

民眾黨修法排除屋頂型太陽光電系統以及微型太陽光電系統。針對《國家公園法》，由於11/13黨團協商時，國家公園署署長已經明確表示不會同意設置，無須再做環評，因此民眾黨不再修正，改提出附帶決議，以白紙黑字記錄下國家公園署之承諾。

此外，針對《發展觀光條例》也修正為：

國家級風景區不得設置地面型或水面型太陽光電系統。但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積一公頃以下者，不在此限。前項太陽光電發電系統不含屋頂型太陽光電發電系統、設置面積一百平方公尺以下且供自用之太陽光電發電系統。