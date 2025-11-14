烏克蘭重建展在華沙登場「台灣館」規模大3倍 爭取重建商機

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
烏克蘭重建展Rebuild Ukraine「台灣館」規模比去年擴大3倍。圖／經濟部提供
烏克蘭重建展Rebuild Ukraine「台灣館」規模比去年擴大3倍。圖／經濟部提供

烏克蘭重建展（Rebuild Ukraine Exhibition）13日在波蘭華沙登場，經濟部次長江文若率團帶領31家企業前往參加，協助業者爭取烏克蘭重建商機，並推動與波蘭的產業實合作。為展現台灣在各產業方面優勢及能量，本屆展覽集結我國機械、資通訊、能源、醫療及無人機等產業共同打造「台灣館」，規模較去年擴大3倍，為亞洲地區唯一國家館。

江文若致詞時指出，台灣在智慧製造、ICT等領域擁有完整產業聚落與供應鏈，並具備靈活、客製化及品質穩定等優勢，深受國際市場肯定，能協助烏國重建所需的設備與技術，提供即時可靠的支援。

江文若表示，這次台灣訪問團成員超過百人，是有史以來訪問波蘭最大的經貿訪問團，充分顯示業者對布局波蘭，同時爭取重建展商機的企圖心。

貿易署指出，本次台灣館吸引烏克蘭、波蘭、德國及捷克等多國買主洽詢，業者表達對參與烏克蘭重建的高度興趣。另外，經濟部在開幕式前一天舉辦「台灣之夜（Taiwan Night）」活動，台灣、波蘭及烏克蘭官方、議員及企業將近200位代表出席參加，現場交流熱絡。

經濟部表示，透過此次展覽與交流活動，不僅深化我國與波蘭、烏克蘭及歐洲市場的產業鏈結，並可促使台灣優質產品與解決方案能實際應用於烏克蘭重建需求，有利爭取未來的重建商機。

波蘭 烏克蘭 經濟部
