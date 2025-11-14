TCFA 號召32家知名連鎖品牌共同倡議 AI 啟動在地服務升級

在經濟部商業發展署指導下，由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的第六屆「2025 Chill Go 品牌共融 AI啟動在地服務升級」論壇暨策展於11月13日舉行，號召32家領航的連鎖品牌共同倡議：品牌共融，AI啟動在地服務升級。

自2020年首屆 「Chill Go」 啟動以來，這場由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）發起的產業盛會，連續六年引領台灣連鎖業逐步轉型。從首屆強調「數位啟動」，帶動業者踏上轉型起點；到「品牌升級」與「共融創新」，推動產業思維更新；再到「永續行動」與「智慧連結」，深化品牌責任與跨界合作；直至今年「AI啟動在地服務升級」，象徵產業正式邁入AI落地與永續並進的新階段。

台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠表示，六年來，Chill Go陪著連鎖業在市場變化中尋找新動力，也讓業者在不同階段看見趨勢方向、形成產業共識，持續推動整體服務創新升級。

台灣連鎖產業年產值超過三兆元、總店數突破十一萬家，涵蓋零售、餐飲、旅遊、醫藥等多元業態，是國內服務經濟的主力軍。AI與ESG正同時重塑產業結構：AI推動營運效率與顧客洞察，ESG強化品牌韌性與社會連結。兩者結合，讓連鎖產業不只更有效率，也更具永續競爭力。

台灣野村總合研究所副總經理陳志仁指出，AI不只是效率工具，而是企業治理與決策核心；研華科技智能服務事業群資深協理蘇鴻昇分享AI在人機協作與智慧門店的應用；全聯實業行銷部協理劉鴻徵談到ESG如何從報告轉為行動，分享AI預測與食物循環計畫如何落實減碳與惜食；雄獅旅行社董事總經理黃信川則指出，AI推薦與地方體驗正成為旅遊業的兩大成長引擎。

除了邀請連鎖品牌展示數位創新實績與永續行動成果之外，亦邀請科技方案商，如愛吠的狗娛樂展示多模態AI虛擬人互動技術，築鏈科技以Gocochain冷鏈平台展現AI溫控管理應用，精聯電子推出AI智能倉儲系統，今時科技、3M、揪你生活與麟數據科技等企業亦展出最新永續與智慧解決方案，展現產業跨域共創的實力。

蔡德忠理事長表示，AI讓品牌看見新的效率邏輯，ESG讓品牌建立長期價值。Chill Go六年來推動的，不只是技術交流，而是一場連鎖產業的創新升級。未來協會將帶領連鎖品牌，以智慧為翼、以永續為心，啟動下一階段的成長飛躍，迎向AI驅動的嶄新時代。