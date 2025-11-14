快訊

國家公園署承諾未來不同意設光電 民眾黨團光電4法改提3法修正草案

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨團今提環境影響評估法、發展觀光條例、地質法等3法修正草案，預計在立院院會表決。記者劉懿萱／攝影
有鑑於日前中南部豪大雨釀成光電板之亂，民眾黨團提案修正攸關強化防止光電破壞國土的環境影響評估法、發展觀光條例、地質法等3法修正草案，要力拚今在立法院會中三讀。民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨支持能源轉型，但民進黨政府搞光電免環評，造成生態浩劫，民眾黨絕不支持。

民眾黨團今開記者會，黃國昌表示，民眾黨立場向來是支持能源轉型、支持能源轉型，但絕不支持以能源轉型為名，以發展再生能源為由，卻官商勾結、掏空納稅人的錢；民進黨政府主政下人民苦哈哈，綠友友賺飽飽，光電弊案從力暘、台鹽綠能到聯合再生，不僅是貪贓枉法、官商勾結，還犧牲農漁民權益及生態浩劫。

黃國昌強調，今天院會是要針對光電系統設置應有規範跟環評機制，目前山也光電、海也光電的台灣，設置光電設施時，從來沒有經過環評，因為民進黨政府告訴人民，只要搞光電就免環評，但今年颱風肆虐，中南部豪大雨釀成光電板之亂，四處散落光電板嚴重破壞環境，政府官員卻一而再、再而三地遮掩、說謊。

民眾黨團副總召張啓楷說，黨團今提出光電3法修正，包括環境影響評估法、發展觀光條例及地質法，原有4法，但因為國家公園署長王成機在黨團協商承諾，未來國家公園署不會同意，設置地面型太陽光電發電系統，既無設置可能，即無環評必要。

張啓楷表示，民眾黨光電三法修法草案，加嚴環評法第五條，土地位於政府核定補助或獎勵實施造林土地 ，屬國有地、公有地、國營事業土地或公營事業土地者；位於山坡地、水面型光電系統，設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或者設置或累積設置面積超過5公頃以上，以及大面積設置容量4萬瓩、面積40公頃以上，應實施環評。

張啓楷說，地質法修正草案，要求地質遺跡地質敏感區 、山崩與地滑地質敏感區不得設置；修正發展觀光條 例第11條，國家級風景特定區不得設置地面型或水面型光電系統，他舉例全台有13處國家級風景特定區，比如雲嘉南地區漁塭、鹽田現在都被壞殆盡，連冬天黑面琵鷺都不來。

