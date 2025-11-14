太陽光電產業七大公協會發聲明 呼籲修法前先召開公聽會

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
圖為光電板示意圖。圖／本報資料照片
針對民眾黨團提出之《環境影響評估法》修正草案預計於今(14)日院會表決，國內太陽光電產業七大公協會發表聲明稿共同呼籲：「再生能源政策攸關國家競爭力、能源安全與台灣長期發展，應採取公開透明、程序完備的討論機制，在修法前先召開公開、公正的公聽會，讓環團、學界、地方與產業充分討論後，再行進入立法程序。」此次修法影響國土、生態、綠電供給與半導體、AI等高科技產業用電布局，事涉重大，需更審慎處理。唯有共識先行，才能避免誤傷綠電發展，也真正兼顧環境保護與國家競爭力。公協會也願意持續與民眾黨團對話，共同尋找對環境、產業與國家最有利的修法方向。

太陽光電產業七大公協會表示，公開透明討論，是制定重大能源政策的基本程序，此次修法跨及環境、地方發展與國家能源規劃，不宜在資訊不足下匆促表決。公聽會可讓各界在陽光下討論，提升政策品質並避免事後爭議。

太陽光電產業七大公協會認為，現行修法版本恐造成綠能停滯，衝擊台灣國際競爭力若門檻設計過低、程序過嚴，將使綠電開發全面減速，進而影響RE100履約、供電穩定與半導體供應鏈布局。再生能源不足將提高企業營運風險，削弱投資意願，對台灣經濟造成長期衝擊。

產業界支持強化環境保護，也願意與環團、專家及政府共同研議環境敏感區域管理與審查制度的科學化調整。透過公開對話形成共識，才能打造兼顧環境永續、綠電供給與國家競爭力的治理架構。

七大光電公協會再次強調：先溝通，再修法。公開討論，方能找出台灣最好的解方。唯有在公開、透明的程序中凝聚社會共識，台灣才能同時守護環境，也確保能源轉型與經濟發展並行。

光電產業七大公協會聯合聲明：

中華民國太陽光電產業永續發展協會

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會

台灣太陽光電產業協會

中華民國再生能源商業同業公會

GESA綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會

中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會

中華民國商業總會能源產業推動委員會

太陽光電 中華民國 綠電
