連鎖茶飲掀話題！TEA TOP第一味推「不好喝重做一杯」

知名手搖飲連鎖品牌「TEA TOP第一味」，再掀茶飲新話題！珍鼎記茶飲董事長楊國珍13日宣布，自11月24日起於全台180間門市同步推出冬季限定「茶飲三重奏」，包括「奶香金萱」、「焙香粉角金萱」及「粉角冬瓜檸檬」三款新飲品；11月同時啟動全台首創「不滿意重做」承諾，讓消費者從味覺到體驗，都感受品牌顧客至上的用心。

TEA TOP第一味源自南投百年長順茶行，深耕台灣茶文化並拓展海外市場。目前全台門市數已突破180家，並在香港設立3家門市、在美國有12家分店，公司規劃2028年推動股票上櫃。

楊國珍表示，「奶香金萱」嚴選百年茶廠特製台灣金萱茶，經半發酵輕焙，茶湯金黃透亮，入口帶有奶香與花香的細膩層次；「焙香粉角金萱」以108茶王蜜製的Q彈粉角為亮點，茶香濃郁、咀嚼感十足；「粉角冬瓜檸檬」則融合冬瓜茶與檸檬汁的清爽酸甜，搭配香軟粉角，帶來雙重享受。

為進一步強化顧客體驗，TEA TOP第一味同步推出「不滿意重做」活動。凡消費者於門市現場購買並品嚐飲品，若在5分鐘內覺得「沒有想像中好喝」，即可免費重製一杯。活動檔期延長至2026年1月，展現品牌對產品品質的信心與服務誠意。

看準年底消費熱潮與全民普發1萬元商機，TEA TOP第一味祭出加碼優惠，自12月1日至2026年1月30日，凡單筆消費滿300元並登入官方LINE發票，即可參加「抽iPhone 17 Pro宇宙橘色」活動，為茶飲市場再添話題熱度。

TEA TOP第一味源自南投百年長順茶行，深耕台灣茶文化並拓展海外市場。目前在香港已設立3家門市，未來兩年將再展10家據點，持續布局港澳市場；同時，在美國已有12家分店，讓更多海外消費者品味來自台灣的道地茶香。

此外，TEA TOP第一味今年正式啟用位於台中北屯機捷特區的總部大樓，結合冷鏈管理系統、品牌創新戰略處、研發戰情中心與加盟主教育中心等多功能設施，將成為品牌創新與營運的核心樞紐。楊國珍強調：「這不只是物流基地，更是加盟主最堅實的後盾，未來所有研發與營運支援都將從這裡出發。」

值得一提的是，TEA TOP第一味秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，迎接品牌20周年之際，與南投松柏嶺受天宮聯名捐出20萬元，支持在地弱勢團體；並與名間鄉公所合作推動「優秀學生獎學金計畫」，累計捐款已破百萬元，展現品牌深耕地方、回饋社會的承諾。