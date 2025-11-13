聽新聞
0:00 / 0:00

中研院長廖俊智再度表態 支持重啟核電

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導
中研院長廖俊智13日再表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能被國際視為潔淨能源，若確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。記者胡經周／攝影
中研院長廖俊智13日再表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能被國際視為潔淨能源，若確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。記者胡經周／攝影

中研院廖俊智昨再表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能被國際視為潔淨能源，若確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。

中研院昨赴立法院教育及文化委員會業務報告，廖俊智指出，儘管台灣受限土地與海域資源，很難百分百達成政府設定的再生能源目標，但仍會全力發展，包括地熱、碳捕捉與儲能技術、生質能、海洋能、新核能技術等。

立委楊瓊瓔質詢表示，若堅持非核家園政策，電力缺口恐難支撐ＡＩ與產業升級需求。她追問廖俊智是否願意公開表態支持重啟核電，廖俊智說，「是的」。

廖俊智指出，即使重啟核電，仍難完全補足電力缺口，但核能發展將有助穩定供電。過去非核家園政策有其時代背景，但隨科技進步，核能安全問題已能克服，唯核廢料處理仍是全球難題。他說，「不確定非核家園是否仍為目前政府的政策」，但重啟核能方向正面。

中研院 廖俊智 核能 核電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台灣如何30年內拿3座諾貝爾獎？ 中研院長廖俊智：至少要做到4件事

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

美核能新創 泡沫跡象浮現

經濟部12月前決定是否重啟核電 侯友宜這樣表態

相關新聞

AI火熱 今年GDP成長趨近6%

AI熱潮帶動出口，台灣經濟表現火熱，主計總處主計長陳淑姿昨（13）日表示，原本初估今年經濟成長率可上修至5％，但因第3季...

算力中心擬納促參標的

國發會昨（13）日統計，截至10月，民間參與公共建設投資簽約金額已達2,246億元。另因AI需求急速攀升，AI算力基礎建...

中研院長廖俊智 挺重啟核電

隨著AI快速發展，用電需求持續增加，台電日前表示，核二廠與核三廠具備重啟條件，是否重啟核電備受關注。中研院長廖俊智昨（1...

明年經濟一字預測／楊金龍挑「和」 彭金隆選「鑫」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中央銀行總裁楊金龍選「和」，金管會主委彭金隆選「鑫」。

中研院長廖俊智再度表態 支持重啟核電

中研院長廖俊智昨再表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能被國際視為潔淨能源，若確保安全、取得社會共識，...

七大光電公協會認限縮綠電發電 恐造成國安危機及擴大半導體綠電缺口

立委發動修正「環境影響評估法」，包括中華民國太陽光電產業永續發展協會、太陽光電發電系統商業公會、台灣太陽光電產業協會及中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。