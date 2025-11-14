投資展望論壇12月11日登場 台大名譽教授陳博志：護國神山要有群山相挺

台灣近年經濟表現亮眼，半導體供應鏈功不可沒，但過度側重發展半導體業，也引發「荷蘭病」爭論與「產業外流」的擔憂。台大經濟系名譽教授陳博志指出，這些看法多屬片面解讀，當前應以整體策略思維，推動產業結構調整與全球布局，「護國神山要有群山圍繞相挺，也要有消波塊防止從底部被沖刷。」

經濟日報將於12月11日舉辦「經濟投資展望論壇-韌性2026」，陳博志將出席，並以「企業全球布局和產業結構調整」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧、國泰投信協辦。

陳博志表示，各國不可能完全依賴台灣供應晶片，適度海外設廠是必然趨勢，台灣企業赴海外設廠，既能滿足各國對供應鏈安全的期待，也有助鞏固國際合作關係，讓台灣成為各國可信賴的合作夥伴。針對企業海外布局，他提出三項策略。

一、分散投資以降低風險。全球地緣政治風險升高，台灣企業必須在不同區域分散投資，例如台積電已分別在美國、日本、德國、中國大陸設廠，力積電赴印度，環球晶投資義大利。透過投資不同市場分散風險，也可在國際上建立多元合作關係。更重要的是，關鍵技術與研發核心仍留在台灣，確保產業命脈不外移。

二、整體出海，降低技術外流風險。赴外投資難免需與當地廠商合作，若由台灣相關產業群聚出海，可形成生態系優勢，降低培養出競爭者的可能性。例如台積電亞利桑那廠的興建就由台灣營造團隊主導，形成本土技術群聚的延伸，由此強化合作廠商的技術連結，還有機會降低成本。

三、善用外部資源鞏固核心地位。台灣應積極利用全球資源，將外部資源轉化為內部實力。以台積電與東京大學的合作為例，不僅能參與尖端技術研究，還有機會與當地企業開發新興應用，拓展未來成長動能，同時加固台灣的領先地位。

陳博志也提醒，台灣不能仰賴當前強勢的半導體產業，政策應預留空間與資源，培育新興產業，並協助傳統產業轉型，以吸納未能受惠於高科技產業的人力與資源，改善所得分配不均現象。