明年經濟一字預測／楊金龍挑「和」 彭金隆選「鑫」
經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中央銀行總裁楊金龍選「和」，金管會主委彭金隆選「鑫」。
楊金龍表示，選「和」是因展望明年，國內經濟溫和成長，物價穩定；願社會和睦互助，和順興業，共創繁榮新章。
彭金隆指出，選「鑫」是象徵銀行、保險與證券三核心金融產業齊頭並進、共榮興盛。
「鑫」字由三金以最穩健平衡的三角形勢聚合而成，代表金融業在穩健中追求成長、在成長中開創新局。展望2026年，期許金融三業持續強化經營韌性、深化創新應用、推動永續發展，共創穩健成長的金融新榮景。
