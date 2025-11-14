中研院長廖俊智 挺重啟核電

隨著AI快速發展，用電需求持續增加，台電日前表示，核二廠與核三廠具備重啟條件，是否重啟核電備受關注。中研院長廖俊智昨（13）日再度表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能已被國際普遍視為潔淨能源，若能確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。

中研院昨日赴立法院教育及文化委員會業務報告。國民黨立委葉元之指出，中研院推估，2030年電力需求約為2,800億度，但到了2050年恐增至5,000億度；若納入AI等算力需求，甚至可能達6,000億度以上。惟政府設定2050年再生能源占比達六至七成，主力為風力與太陽光電，但行政院估算風光電總計僅能供應約1,000億度電，占整體需求不到五分之一，數據落差明顯。

廖俊智回應，儘管台灣受限土地與海域資源，很難百分百達成政府設定的再生能源目標，但仍會全力發展，包括地熱、碳捕捉與儲能技術、生質能、海洋能、新核能技術等。

國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，台灣地狹人稠，再生能源發展空間有限，應與新能源並列；若堅持非核家園政策，電力缺口恐難支撐AI與產業升級需求。她追問廖俊智是否願意公開表態支持重啟核電，廖俊智回答「是的」。

廖俊智說，即使重啟核電仍難完全補足電力缺口，但核能發展將有助穩定供電。隨科技進步，核能安全問題已能克服，唯核廢料處理仍是全球難題。他並指出，「不確定非核家園是否仍為目前政府的政策」，但重啟核能方向正面。