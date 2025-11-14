算力中心擬納促參標的

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國發會昨（13）日統計，截至10月，民間參與公共建設投資簽約金額已達2,246億元。另因AI需求急速攀升，AI算力基礎建設成為政府最新鎖定的促參方向，已有國內大型企業主動提出興建AI算力中心計畫，數發部正進行政策評估，一旦可行，未來可望採BOT、BOO等方式辦理，納入促參新標的。

截至10月底，「兆元投資國家發展方案」累計促參案件達169件、簽約金額2,246億元，融資保證金額達493億元；永續發展債券市場亦快速擴大，總發行規模已突破1,400億元。

國發會經濟處長陳美菊表示，目前看來進度不錯，已在評估兆元方案2.0，將計畫目標上修，加速民間資金進入公共建設與關鍵產業，為台灣經濟增添長期成長動能。

國發會昨日召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」中，盤點各項成果。其中永續債券市場持續擴大，目前已有台北市發行社會責任債券100億元、高雄市綠色債券45億元及桃園市可持續發展政府債券12億元，明年則預計發行規模約4億元的金門大學學生宿舍，可望成為第一個中央政府永續債。

另外為擴大保險資金挹注基礎建設，金管會已修正相關規範，開放保險業透過PE、VC或直接投資基礎建設，並研議調降RBC風險係數。

