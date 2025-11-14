AI火熱 今年GDP成長趨近6%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
AI熱潮帶動出口，台灣經濟表現火熱。聯合報系資料照

AI熱潮帶動出口，台灣經濟表現火熱，主計總處主計長陳淑姿昨（13）日表示，原本初估今年經濟成長率可上修至5％，但因第3季GDP成長率已大幅往上調，目前看來，今年成長幅度可望再上修，預估在5.5％以上，可望趨近於6％。

立法院財政委員會昨日邀請財政部、主計總處等部會針對「縮短貧富差距」提出專題報告。國民黨立委林德福質詢指出，在AI商機、新興應用科技等帶動下，台灣外銷訂單與出口表現屢創佳績，賴清德總統日前出席工業節慶祝大會時也表示，今年經濟成長率可望超過5％，詢問陳淑姿對經濟成長展望。

近年經濟成長率、各單位最新經濟預測

陳淑姿回應，主計總處概估今年第3季經濟成長率7.64％，與8月預測數2.91％相比，大增4.73個百分點，這將推升全年經濟成長率至5％以上。

林德福追問，台經院日前已上修今年經濟成長至5.94％，甚至在行政院普發現金1萬元的刺激下，有機會達到6％。陳淑姿回應，由於第3季經濟成長概估值優於預期，主計總處會調整全年預測值，預計月底會對外公布，數字應該會趨近6％，估計是5.5％以上。

近期各大智庫或單位預測今年經濟成長率，多為上修，台經院日前預估今年可達5.94％，中經院10月預估也達5.45％，主計總處在8月份預估4.45%，對今年展望都偏向樂觀。

另外，主計總處預測明年經濟成長率2.81％、不到3％，林德福質疑，是否因電子業景氣反轉向下，拖累經濟成長？陳淑姿解釋，電子業沒有拖累景氣，只是在今年高基期情況下，明年仍是穩定成長，「狀況沒有不好。」

陳淑姿指出，傳產方面，相較AI產業成長較少，但依然有相關投資，且待關稅底定後，傳產會比較好因應，另外政府也會運用特別預算協助廠商。

經濟成長率 林德福
