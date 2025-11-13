七大光電公協會認限縮綠電發電 恐造成國安危機及擴大半導體綠電缺口

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
七大光電產業公協會今發聲明呼籲暫緩「環境影響評估法」修正草案審議，擔心限縮綠電發電，恐造成國安危機及擴大半導體綠電缺口。圖／本報資料照片
七大光電產業公協會今發聲明呼籲暫緩「環境影響評估法」修正草案審議，擔心限縮綠電發電，恐造成國安危機及擴大半導體綠電缺口。圖／本報資料照片

立委發動修正「環境影響評估法」，包括中華民國太陽光電產業永續發展協會、太陽光電發電系統商業公會、台灣太陽光電產業協會及中華民國再生能源商業同業公會等光電產業等七大公協會，今日發出聲明表示，台灣是出口導向的國家，半導體產業更是我們的護國神山。今日，國際科技大廠對全球客戶作出了RE100（百分百再生能源）的承諾。然而，當AI、機器人等先進製程對用電量急遽攀升，台灣會因為推動環評，而導致審查延宕、光電開發停滯，綠電恐將瞬間斷鏈。

聲明指出，修法將使得半導體業者不僅是買到更昂貴的綠電，甚至無綠電可買，無法對國際客戶履約。其後果，不僅是商譽受損，更是加速台灣科技產業的外移，外商不敢投資，更會削弱業者在全球供應鏈上的競爭力，這更會連帶影響國庫稅收及數百萬仰賴科技供應鏈為生的百姓生計。

聲明說，發展再生能源不僅是為了產業，更是對台灣人民健康與環境的最高承諾。台灣的能源結構仍高度依賴燃煤發電，導致台灣的人均碳排放量在全球名列前茅，遠超許多已開發國家。這不僅是國際社會的壓力，更是全體民眾必須面對的道德與環境責任。

發展太陽光電是加速取代高汙染火力發電的直接途徑。它能立即有效地減少PM2.5、硫氧化物等空氣汙染物排放，直接改善空氣品質，降低國人罹患呼吸道疾病的風險，這是對全民健康最直接的公共利益。

此外，光電產業背後，是35萬名從業人員的血汗與專業貢獻，他們來自全台各地的家庭，承載著一家老小的生計與希望。一旦「環評法」修正案通過，審查時程將從已遠超國際的6-7年，被無限期拉長。而產業將面臨開發成本暴增，失敗率提高，外資逃離、本土資金全面撤出；加上大量案場卡關，無以為繼，甚至產業斷裂，整個光電產業鏈全面崩潰。

屆時，35萬從業人員將面臨大規模失業，地方經濟的希望將徹底熄滅，外資投資資金逃走，社會將面臨動盪不安的雙重危機。我們懇請委員們，正視這份衝擊，它不是一份冰冷的公文，而是牽動35萬家庭、200多萬人生計的飯碗。

為了台灣能源自主、經濟命脈，以及35萬個家庭200萬人的生活穩定，七大光電產業公會籲請立委暫緩「環境影響評估法」修正案審議。並強調台灣的能源政策不該淪為個人政治利益的零和遊戲。請給綠電一條活路，給台灣的未來一個希望。

