七大光電公協會發出怒吼 籲勿將能源轉型成政治祭品

針對立法院正在審議的「環境影響評估法」修正案，包括 中華民國太陽光電產業永續發展協會、太陽光電發電系統商業公會、台灣太陽光電產業協會及中華民國再生能源商業同業公會等光電產業七大公協會，今日發出嚴正聲明，強烈呼籲三黨立委，應先與環保團體及光電業者充分溝通，勿倉促立法，導致能源轉型成政治祭品。

七大光電產業公協會指出，此修正案將使低度開發的太陽光電面臨比火力電廠、核電廠及石化工業更難以克服的審查障礙，將對台灣能源轉型、半導體產業鏈、及國土破碎、人民健康，甚至35萬從業人員、200萬人生計造成毀滅性衝擊。

七大光電產業公協會發出聲明表示，太陽光電是全球迎向淨零目標的先鋒，是世界公認對環境最友善的綠色能源，不須要環評就可開發。太陽光電案場本質上只是一個個架設在土地或水面上的結構，更像是一個個堅固、潔淨的「智慧停車棚」。它們不排氣、不排廢水、沒有煙囪、沒有污染，建設過程屬於低度開發，旨在與土地共生、與農漁業共榮。

然而，修正案卻將光電視為必須嚴管重罰的污染源，以極低的面積門檻和連地號納管等條款，實質上為其設立了比高污染產業更難以跨越的實務障礙。這不僅是對光電產業最大的誤解與汙名，更是對環評行政資源的極大消耗，且將封殺大型地面型光電案場的開發，加劇土地破碎化，最終將成為對能源轉型的致命一擊。

光電產業公協會指出，歐洲普遍視光電為環境友善的快速部署項目，無需進行環評；日本僅針對山坡地開發且面積超過 40 公頃的極少數大型電站，才須進入較為嚴謹的環評程序。即使是法規嚴謹的亞洲國家，也對光電採區塊化、選擇性的管理。台灣（擬議修法）以極低的面積門檻和連地號納管等條款，將低度開發的光電，加諸比火力電廠、核電廠更高的審查障礙。嚴重違反國際潮流，成為阻礙綠能發展的全球孤例。

為了台灣能源自主、經濟命脈，以及35萬個家庭200萬人的生活穩定，七大光電公協會提出要求，希望：暫緩修法： 請立委諸公暫緩「環境影響評估法」修正案審議；充分溝通： 先行邀請環保團體、光電業者進行公開、透明、充分的溝通與對話； 建立雙軌制： 採納國際經驗，以環境永續與能源轉型並行的雙軌管理制度，對光電等低污染綠能給予合理、迅速的審查程序。

七大公會強調台灣的能源政策不該淪為個人政治利益的零和遊戲。請給綠電一條活路，給台灣的未來一個希望。 發出聲明的七大公會中華民國太陽光電產業永續發展協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、台灣太陽光電產業協會、中華民國再生能源商業同業公會、GESA綠能暨永續發展聯盟-太陽光電委員會、中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會及中華民國商業總會能源產業推動委員會。