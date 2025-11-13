數發部：人才是發展AI根本 盼各領域應用百花齊放

快訊

中央社／ 台北13日電
台北資訊月今天登場，數發部次長侯宜秀表示，人才是台灣發展人工智慧（AI）最根本、也最關鍵的基礎。圖為數發部外觀。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

台北資訊月今天登場，數發部次長侯宜秀表示，人才是台灣發展人工智慧（AI）最根本、也最關鍵的基礎，每個人都有能力學習適合自身的AI技術，這是數發部努力推動的方向，也希望AI與各領域知識結合，讓AI應用在各行各業百花齊放。

數發部數產署在台北資訊月打造「moda AI LIVINGLAB」主題館，首場活動為AIGO產業與人才高峰論壇暨淬煉實戰盃頒獎典禮，匯聚微軟、勤業眾信、IBM等產業領袖與AI新創團隊，聚焦討論AI技術趨勢、產業應用與人才培育。

侯宜秀致詞表示，生成式AI出現，讓更多人願意投入AI學習，而人才正是台灣進入AI時代的根本，不論在產業發展、治理需求，還是法規制定，最基礎的關鍵是大家需要認識AI；每個人都有能力學習適合自身的AI技術，這是數發部與政府所有部門一起努力推動的方向。

在產業推動上，侯宜秀指出，把AI技術跟原先領域知識結合，這是最正確也是最適合台灣的道路，希望AI應用百花齊放，在各行各業都能迅速落地。

數發部數產署副署長陳慧敏出席主題館開幕活動，她表示，AI正快速改變全球產業格局，面對這股變革，數發部核心使命是打造適合台灣AI、資安及資訊服務產業茁壯成長的環境，並攜手產官學研，打造創新、安全且以民為本的數位國家。

數產署說明，主題館設有「m、o、d、a」四大區域，從智慧健康、數位信任及防詐、內容娛樂體驗及多元民生應用，展示AI及數位科技應用的多元面貌，健康俱樂部（MediClub）聚焦智慧健康，透過AI輔助醫療決策與長照應用，讓醫療服務更即時普及，數位守護站（OnGuard）展示防詐與數位信任技術，包括電子簽章、身份驗證與網路詐騙廣告防治。

夢想遊樂場（DreamLand）結合互動科技，展出原創遊戲、沉浸式娛樂體驗，展現內容創新與娛樂產業的活力；智慧新市集（AIVenue）則匯集旅遊、客服、行銷等多元民生AI應用，展現AI如何推動產業升級與生活便利。

另外，數產署表示，設立「digi@斥詐人生：詐騙終點站」專區，打造沉浸式互動闖關體驗，期待民眾走進展區體驗寓教於樂的防詐旅程。

