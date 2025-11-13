AI 算力中心躍為促參新標的 國發會證實評估中

AI需求急速攀升，AI算力基礎建設成為政府最新鎖定的促參方向。國發會透露，已有國內大型企業主動提出興建AI算力中心的計畫，數位發展部正進行政策評估，一旦可行，未來可望採BOT、BOO等方式辦理，正式把民間投資導入國家級算力建設，化解公共支出壓力並加速建置時程。

國發會統計，截至10月底，「兆元投資國家發展方案」累計促參案件達169件、簽約金額2,246億元，融資保證金額達493億元；永續發展債券市場亦快速擴大，總發行規模已突破1,400億元。

為提升促參案自償率，國發會去年底已將長照機構及社會住宅納入「有償PPP」範圍，鎖定公益性高、財務報酬較低的建設類型。國產署選定新竹「竹九安居」為指標示範案，由國家住都中心擔任主辦，規劃社宅、長照與商業設施的複合式開發，現正進行基地及用地變更，未來民間投入可望達119億元，預期成為全台首個促參社宅案。

促參機制也持續拓展至各部會新案。國發會在13日召開的「促進民間參與公共建設推進專案會議」中，將教育部的「國家級智慧健康研發及產業推動基地計畫」（陽明交大）與環境部的「氣候科技循環區園區推動計畫」納入促參工具盤點；其中氣候園區內的再生燃料油廠、廢棄物處理廠等設施具有自償性，未來有望走BOT降低政府預算負擔。

永續債券市場也持續擴大，國發會指出，目前已有台北市發行社會責任債券100億元、高雄市綠色債券45億元及桃園市可持續發展政府債券12億元，明年則預計發行規模約4億元的金門大學學生宿舍，可望成為第一個中央政府永續債。

另外，為擴大保險資金挹注基礎建設，金管會已修正相關規範，開放保險業透過PE、VC或直接投資基礎建設，並研議調降RBC風險係數。國發會轉述，金管會過去對「100%投資公共建設」的PE給予較低的1.28%風險係數，正在研議基礎建設風險係數，預計12月底前公布，預期會低於17.25%。

「兆元投資國家發展方案」目標2028年達成民間參與公建金額6,829億元、保險投資公建型PE 20億元，REIT投資公建450億元，發行永續發展債券5,100-6,100億元。國發會經濟處陳美菊處長表示，目前看來進度不錯，已在評估兆元方案2.0，將計畫目標上修，加速民間資金進入公共建設與關鍵產業，為台灣經濟增添長期成長動能。