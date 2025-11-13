中石化宣布 頭份廠CPL產線及尼龍粒工場將停產、除役

中石化（1314）13日宣布，因市場需求持續萎縮，公司頭份廠的己內醯胺 (CPL) 2線及尼龍粒工場將停產並除役。

中石化13日在董事會中通過決議，做頭份廠己內醯胺 (CPL) 2線 （No.2） 及尼龍粒工場停止生產並進行除役，中石化表示，此舉為公司繼兩年前啟動精簡計畫以來，將己內醯胺1線停產除役後的重要一步。

中石化為台灣唯一CPL生產製造公司，公司於2023年底公告頭份廠CPL１線 (No.1) 10萬噸停止生產後，總年產能為30萬噸。頭份廠CPL２線 (No.2) 10萬噸停產除役後，中石化CPL年產能將降為20萬噸。

中石化指出，近年受全球產能供過於求、地緣政治衝突及美國關稅政策等多重因素影響，台灣CPL及尼龍粒市場需求未見復甦且持續萎縮。經營團隊經審慎評估後認為，頭份廠CPL生產製程設備技術特性與營運成本結構，已難維持競爭力、且不具經濟效益。為聚焦具發展潛力與永續價值的業務方向，決議將頭份廠的己內醯胺 (CPL) 2線及尼龍粒工場停產除役。

展望未來，中石化強調，將持續推動能源轉型與特用化學品事業發展，積極尋求電子級化學品的合作機會，同時強化現有資產的活化與再應用，提升資產運用效益。頭份廠其他產品將視市場狀況，配合公司策略及未來規劃進行最適化調整及安排，以提升公司營運效能，創造股東長期價值。