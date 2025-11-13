快訊

張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
民眾黨委員張啓楷。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

民眾黨委員張啓楷13日在立法院財政委員會會議上，引述外媒Politico報導指我國在台美關稅談判裡面，美國的擴大投資是3,500億到5,500億美金，就是介在日本跟南韓之間，他並詢問經濟部次長何晉滄究竟是多少投資額？何晉滄回應，這還沒簽定，還要經過最後總結會議確認。後續若有進一步消息，會由行政院經貿談判辦公室會公布。

針對我對美國投資金額究竟是多少，經濟部部長龔明鑫13日在部務會議前受訪強調，這些金額都是未經確認，台美談判結果確認後，由行政院經貿談判辦公室及副院長代表對外發言說明。

張啓楷13日引述外媒報導指我國在台美關稅談判裡面，對美國的擴大投資是3,500億到5,500億美金，引發各界關切，張啓楷還指經濟部次長「認了」。經濟部13日特地針對在立院財委會質詢何晉滄過程以逐字稿呈現，何晉滄當場回答：還沒有簽定，還要經過最後總結會議確認，後續若有進一步消息，行政院經貿談判辦公室會公布。

經濟部表示，立法院相關備詢資料皆有錄音錄影，民眾可公開參閱，經濟部亦提供備詢逐字稿，供大眾參閱。各界發言皆應基於事實依據，不應憑空捏造。

張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定

