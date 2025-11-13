外界質疑AI泡沫化？童子賢：AI未來會是大家不可或缺的工具

和碩（4938）董事長童子賢13日出席2025年資訊月開展活動受訪時指出，針對當前的AI熱潮，童子賢指出表示，AI並不是單純推動台灣出口及市場產值增加的冷冰冰數字，更是替台灣及全球帶來新競爭力，外界可能會認為AI當前仍看不到明顯應用，但回顧過去2000年的網路泡沫化後的快速復甦，證實網路現在已經是所有人不可或缺的技術，因此他看好未來AI也會大舉進入彼此的生活中。

童子賢表示，現在台灣成功掌握AI重要供應鏈腳色，更站在AI世界的中心，台灣必須要好好把握這股AI浪潮，搶下新商機。

對於外媒報導美方要求台灣加碼投資換取關稅談判議題。童子賢認為，產業發展需求人才及完整產業鏈的支持，美國過去15～20年高階服務業盛行，使現在缺乏年輕製造業人才及相關技術，即便有大量資金湧入，也可能會出現缺工，因此人才及完整產業鏈問題無法解決，任何龐大投資數字將會空談。