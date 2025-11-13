卓揆盼「AI新十大建設」及早展開 推動台灣成為智慧科技島

行政院長卓榮泰13日出席「114資訊月暨臺灣教育科技展開幕典禮」時表示，2026年中央政府總預算已匡列300多億元，作為「AI新十大建設」第一年執行經費，期盼立法院盡速將預算審議通過，讓「AI新十大建設」自明年1月1日起大步向前展開，及早展開國家重大建設，推動臺灣成為「智慧科技島」。

卓榮泰表示，自民國69年開辦「資訊周」活動，而後改名為「資訊月」活動，已在國人心中留下重要的里程碑，如今更發展成為臺灣推動「智慧科技島」不可或缺的一環，不僅展現臺灣創新能量與教育成果，更是屬於全民的科技盛會。卓院長感謝主辦單位「台北市電腦商業同業公會」歷屆理事長及童子賢榮譽理事長，多年來持續為國家培育下一代，也恭喜114年獲獎的傑出資訊人才，正是所有得獎人的創新能量讓世界看見臺灣，也讓臺灣在全球資通訊領域保持領先地位，現在更要進一步向下扎根、推廣教育。

卓榮泰指出，今年展覽主題為「看見AI進行式」，AI不僅對未來產生影響，更從現在開始對居家及周遭環境帶來更大助益。其中，資訊月的「智慧國家館」結合各部會運用AI的成果，正是「AI進行式」最生動的展現，包括教育部推動AI向下扎根工作，讓年輕世代提早接觸AI學習；環境部透過AI技術即時監測廚餘處理；運動部與國家運動科學中心運用AI科技，蒐集各項運動數據，協助運動員在國際賽事上發光發熱。

卓榮泰強調，明年中央政府總預算已匡列300多億元，作為「AI新十大建設」第一年執行經費，他形容「AI新十大建設」是「『即將』進行式」，期盼立法院盡速將預算審議通過，讓「AI新十大建設」自明年1月1日起，從「即將進行式」成為「現在進行式」，及早展開國家重大建設。

卓榮泰進一步表示，「AI新十大建設」是明年中央政府總預算當中兩座金字塔其中之一，共分為「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」三大部分。首先，在「智慧應用」方面，在金字塔頂端為加強AI軟體產業發展，讓臺灣AI軟體登峰造極，進一步鼓勵百工百業達到智慧應用目標，促進數位轉型；而最終目標是創造「全民智慧生活圈」，並落實在政府各項公共服務之中，讓人民所到之處均能享受AI服務，協助人民與政府政策更加貼近。

其次，卓榮泰指出，在「關鍵技術」方面，將積極發展矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具，讓臺灣更多優秀的下一代學習量子電腦，增加高速運算能力，同時將AI機器人及無人載具應用在災害救助工作。最後，在「數位基磐」方面，包括建立「主權AI算力建設」，希望達到世界前五名的目標；推動「智慧政府資料治理」，讓資料能開放全民共享；以及促進區域AI均衡發展，滿足各縣市不同元素的科技業發展，讓臺灣成為「智慧科技島」。

卓榮泰提到，賴清德總統日前宣布啟動「333國家頂尖人才計畫」，希望未來30年內，臺灣在物理、化學、醫學3領域，至少增加3位諾貝爾獎得主。這代表政府未來必須針對人才培育建構更多基礎，使臺灣未來在此三領域能有足夠的科學人才及實力，向世界展現國力，就如同一面體育金牌的誕生，背後需仰賴全民運動的蓬勃發展；行政院也會依照這項新的國家願景，結合部會、民間及產官學研的力量共同努力，並學習他國經驗，以努力達成目標。

卓榮泰表示，過去他曾說：「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是科技人」，而現在他要說：「處處都是AI有服務」，這也清楚勾勒出未來國家前進的方向。卓榮泰強調，讓「政府施政」從文件走向實體，讓人民看得見，需要經過漫長的一段路程，政府運用AI技術為人民服務，就是要讓民眾享受到科技帶來的便利與進步，因此政府會將相關政策納入年度預算與施政重點，讓國人清楚了解政府的作為，共同支持臺灣邁向科技大國。