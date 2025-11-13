立委追問主權基金 央行：未討論外匯存底比例、支用須有償

立法院財政委員會13日邀財政部、中央銀行等部會進行報告。立法委員羅明才質詢時，詢問央行預計從外匯存底提撥多少百分比成立主權基金。中央銀行副總裁嚴宗大表示，主權基金由國發會及行政院主導，央行尚未就從外匯存底提撥的具體比例進行內部討論，若有動用外匯存底，將以「有償支付」方式進行。

羅明才質詢：「行政院那邊已經講了，你央行大概拿多少比例要出來做主權基金？」

嚴宗大表示：「央行沒有討論到外匯存底拿多少比例做主權基金，至少我不知道。」

羅明才質詢：「所以副總裁還不知道？那你回去問總裁啊。」

嚴宗大表示：「我想我們在這邊也曾經講過，外匯存底支用必須是有償支付的方式去做。但對於拿多少比例要出來做主權基金，央行目前沒有討論到這個議題。」

羅明才：「你回去問總裁，有的話跟我講一下訊息。」