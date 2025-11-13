儒鴻法說會／總座洪瑞廷：品牌端調整定價策略成主流 2026年審慎樂觀

成衣大廠儒鴻（1476）13日舉行法說會，總經理洪瑞廷表示，近期最顯著的市場變化，是「全球品牌客戶因應美中關稅的方式，已從過去與供應鏈共同分攤成本，逐步轉向重新制定產品價格與定價結構，且此比例『持續升高』」，有助供應鏈營運恢復正常節奏。

洪瑞廷表示，儒鴻今年第3季毛利率已重返公司設定的28%至32%區間，公司將持續以新品導入抵銷關稅衝擊。從目前掌握的Holiday season與明年訂單來看，市場沒有出現太壞的情境，客戶態度雖仍保守，但比先前更趨穩定。訂單則是從8月以來皆有6個月的能見度。

儒鴻目前的接單節奏不因關稅調整而改變，仍維持多地生產布局與強化新產品開發。儒鴻也提到，若美國法院最終判定關稅違憲，公司也會積極爭取退回過去與客戶分擔的關稅。

在產品別方面，針織布呈現「量增價跌」格局，主要受到匯率影響，成衣則「價量俱增」，第3季因季節轉換量能微幅滑落，但售價仍維持成長。洪瑞廷說，前三大與前五大客戶的預測與下單節奏表現不錯，代表新客戶的「六小巨人」今、明年營收占比皆約12%至18%。

對於2026年市場展望，洪瑞廷以「充滿挑戰、審慎樂觀」形容。他指出，評估市場最重要的兩個指標為「訂單能見度」與「新品開發需求」，儘管整體環境仍有通膨、地緣政治等不確定因素，但未來幾季這兩項需求都仍穩健，公司並未看到需求急縮的風險。