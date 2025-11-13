經長龔明鑫：台灣計畫和印尼、新加坡更新投資保障協定

快訊

中央社／ 台北13日電
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照
總統賴清德日前表示，台灣有計畫和台商投資國家簽訂投資保障協定，避免雙重課稅。經濟部龔明鑫今天透露，台灣打算和印尼新加坡更新相關協定；至於台美避免雙重課稅部分，美國會議員大致已無意見，他盼參議院盡快將此案納入排程。

台美關稅談判持續進行，美媒報導，美國要求台灣投資規模落在3500億美元至5500億美元之間。行政院今天表示，台灣模式與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比，談判正進行書面文件討論、凝聚共識，一旦達成共識就會進入總結會商。

龔明鑫下午出席經濟部部務會議，他在會前受訪表示，此事應由行政院經貿談判辦公室、副院長鄭麗君等第一線談判者說明比較適當。媒體追問金額、內容等細節，他說，確定後一定會對外並赴立法院做完整說明。

日前賴總統出席第79屆工業節慶祝大會提到，外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室共同合作，有計畫和台商投資國家簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，希望台灣產品行銷全世界。

龔明鑫表示，本就有積極和各國洽簽投資保障協定、貿易協定，例如前陣子與英國、加拿大簽署類似協定，也與泰國更新投資保障協定。至於各界關切赴美避免雙重課稅部分，美國眾議院已通過，現在參議院正在排案子，期待可趕快排上，據他了解，上次去美國時，美國國會議員大致對此案子已沒有什麼意見。

他進一步說，台灣和印尼也有打算更新投資保障協定，昨天他與新加坡台灣代表會面，也提及可以更新先前簽署的協定，因現在條件、環境都不一樣，將積極處理；被問及近期是否有機會傳出好消息，他說，盡快。

經濟部 龔明鑫 印尼 新加坡 台商
