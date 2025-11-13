快訊

資訊月開幕 卓榮泰：AI新十大建設萬事具備只欠預算

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮下午舉行，行政院長卓榮泰（左三）、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（右一）、教育部長鄭英耀（右二）、總統府資政沈榮津（左一）等人參觀LINE攤位，並與LINE台灣公共事務部副總經理林若凡（左二）以及台灣品牌溝通事業群副總經理廖婉寧（右三）等人一同合影。記者曾原信／攝影
114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮下午舉行，行政院長卓榮泰（左三）、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（右一）、教育部長鄭英耀（右二）、總統府資政沈榮津（左一）等人參觀LINE攤位，並與LINE台灣公共事務部副總經理林若凡（左二）以及台灣品牌溝通事業群副總經理廖婉寧（右三）等人一同合影。記者曾原信／攝影

行政院長卓榮泰下午出席114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮，卓榮泰表示，AI新十大建設已規畫完成，就待立法院通過預算。

卓榮泰指出AI已經運用在政府各部門的運作上，尤其近期颱風引發的災情檢測，仰賴諸多AI工具，卓榮泰認為現階段要強化台灣的算力，並且希望讓台灣前進至世界前五，力拚與世界接軌外，也更希望台灣能因此產出更多諾貝爾獎得主，達成賴清德日前提到的「333諾貝爾計畫」。

114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮下午舉行，行政院長卓榮泰（前右二）、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（前右三）一同參觀攤位。記者曾原信／攝影
114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮下午舉行，行政院長卓榮泰（前右二）、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（前右三）一同參觀攤位。記者曾原信／攝影
114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮下午舉行，行政院長卓榮泰（中）、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（左二）、教育部長鄭英耀（右一）、總統府資政沈榮津（右二）等人出席。記者曾原信／攝影
114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮下午舉行，行政院長卓榮泰（中）、台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（左二）、教育部長鄭英耀（右一）、總統府資政沈榮津（右二）等人出席。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰下午出席114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮，卓榮泰表示，AI新十大建設已規畫完成，就待立法院通過預算。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰下午出席114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮，卓榮泰表示，AI新十大建設已規畫完成，就待立法院通過預算。記者曾原信／攝影

卓榮泰
×

