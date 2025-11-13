聽新聞
資訊月開幕 卓榮泰：AI新十大建設萬事具備只欠預算
行政院長卓榮泰下午出席114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮，卓榮泰表示，AI新十大建設已規畫完成，就待立法院通過預算。
卓榮泰指出AI已經運用在政府各部門的運作上，尤其近期颱風引發的災情檢測，仰賴諸多AI工具，卓榮泰認為現階段要強化台灣的算力，並且希望讓台灣前進至世界前五，力拚與世界接軌外，也更希望台灣能因此產出更多諾貝爾獎得主，達成賴清德日前提到的「333諾貝爾計畫」。
