解決健保財務困境 金管會提「商保補健保」 石崇良：幾個障礙需要討論

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部日前提出三大方向調整補充保費政策，將影響股息、租金收入的小資族、存股族，金管會主委彭金隆昨在立院答詢表示，可用「商保補健保」的方式來替代。衛福部長石崇良今在立院受訪表示，健保財務需要一直檢討才能永續。記者翁唯真／攝影

衛福部長石崇良日前提出三大方向調整補充保費政策，但將影響股息、租金收入的小資族、存股族。金管會主委彭金隆昨在立法院答詢表於示，可用「商保補健保」方式來替代。石崇良今於立院受訪表示，健保財務需要一直檢討，才能確保永續，以「商保補健保」會有幾個障礙，因為自願性是大數法則，愈多人投保保費才會低，不然都是高風險者覺得有需要才去投保，如此財務恐會垮掉，要不就是保費很高。

衛福部原先擬針對股利、利息、租金所得改採年度結算，超過2萬元就要徵2.11％的補充保費，且單筆扣繳上限自1000萬提高到5000萬元，高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。但引發小資族、存股族反彈，政策急喊卡。

立委王正旭今詢問商保補健保相關問題，他強調整體健保要考量是否以資產為課徵基礎、考慮推動商保偕同健保及補充保費議題，還有相關稅捐內容，要求部長石崇良2個月內給予答覆。立委賴士葆今也要送上大紅包給石崇良，他說，去年股利發放2.3兆元，若乘上2.11％將有4850億元，只要改掉1000萬上限那一條，就是全部人都要課徵，這樣全部人也都不會罵你。

石崇良說，在高齡社會下，健保支出及成長收入已跟不上，明年健保支出超過9800多億，往後會繼續成長，健保財務要持續討論，對於外界提的方向都會納入討論。對於賴士葆多次詢問石崇良是否會同意相關提議。石崇良說，「他學會要跨部會協調」，當然希望更有能力的人來幫忙，也希望下次若要修法時能獲得委員支持。

石崇良接受媒體採訪表示，據了解，去年委託國衛院進行相關論壇時，很多學者、專家共同討論，民眾投保部分，第一層的健保是強制性保險，第二層就用商保來補健保，不同於現行商業保險為零散性各自發展，而是統一規範的商業保險，由商業保險公司承作，不是由健保署承作自由加入，這樣概念叫做商保補健保。

石崇良說，目前民眾各自保單差異性大，保費也不便宜，與健保給付間的關聯性沒有完全互補，有時候會重複，所以商保應是補健保沒有付的，應該互補性，而非出險就去領一筆錢，希望是朝這方向去設計。

石崇良指出，目前商保補健保有幾個障礙，因自願性是大數法則，要愈多人投保保費才會降低，不然都是高風險者覺得有需要才去保，這樣財務會垮掉，要不就是保費很高。如同若全民健保都是生病的人在保，沒有這個年輕人來支撐早就倒了。雖然是自願性保險，但普及性也應盡量擴大，保費就不能太高。

若保費不要太高，其中能夠節省的部分就是行政費用。石崇良說，制度要成功需要健保署協助，也就是用公家的行政資源，如此有點像民辦公營，保險交由健保來營運並降低行政成本，然後把這個省下來的行政成本，回饋降低保費，這樣可近性就會高一點，也就會比較多人願意投保。

石崇良說，另要杜絕等到重病才保的狀況，希望一開始是不排除弱體，但也不能都等到重病再保，所以需要的是國家政策引導型的保險。他強調，健保財務需一直檢討才能永續，先前也已去金管會討論並交換意見。

健保署 補充保費 石崇良
