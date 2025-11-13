快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

AI 熱潮＋金融獲利雙引擎 台股基本面強勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股上市櫃公司10月營收全數揭曉，前十月合計達41.09兆元，不僅較去年同期成長逾一成，更寫下歷年同期最強紀錄。國泰投信表示，第4季向來是傳統旺季，由於前十月營收已達去年全年九成，預期全年表現有望再創歷史新高，在市場熱度延續之際，國泰永續高股息（00878）即將除息受到市場矚目，13日公告第二階段配息金額，除息日訂於11月18日，除息前最後申購日為11月17日，受益人數明顯回流。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，最新一季美股財報顯示，AI運算需求至明年仍供不應求，推估資通訊與視聽產品出口維持高檔，加上AI帶動記憶體需求，及新一代iPhone17銷量優於預期，電子零組件拉貨潮可望延續至年底。台灣方面，財政部預估10月出口可達 528~549億美元之間，年增率估高達28%至33%，寫下連24紅，AI強勁需求有效抵銷傳產疲弱，整體出口保持高成長；而主計總處概估台灣第3季GDP年增率達7.64%，遠超預期，中經院則預估全年經濟成長率達5.45%，顯示出口動能成為經濟主軸，為台股後市提供支撐。

江宇騰分析，AI趨勢不變，企業獲利有望持續成長，為股價表現創造機會。同時，金融市場表現亮眼，金控獲利大爆發，13家金控十月合計大賺737.56億元，較去年同期成長378.1億元，年增率超過105%，累計前十月稅後純益達5,065億元。上市櫃企業營收與金融獲利雙雙創高，顯示市場基本面強勁，第4季傳統旺季加上資金回流，將持續推升台股投資熱度，吸引長期資金進駐。

國泰永續高股息成分股涵蓋台股核心產業，其中AI及Apple相關供應鏈比重達五成，如光寶科、華碩、聯發科、廣達、緯創等；金融股則約三成，包括金融龍頭國泰金、中信金、富邦金等，形成科技與金融雙引擎，兼具產業成長與資金動能。江宇騰表示，AI需求延續、出口暢旺，加上金融市場獲利強勁，台股基本面支撐力道充足，企業獲利結構改善，長期趨勢明確，00878透過產業分散降低單一風險，結合收益與成長，投資人可以透過定期定額或逢低加碼的方式，掌握市場長期成長的潛力。

高股息 國泰金
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

千金股齊飆！股王信驊攻6,335元、頂破台股天花板「這檔」也叩關千元

主動式ETF 人氣大爆發

00994A 12月15日開募

八檔高股息型ETF 利多

相關新聞

解決健保財務困境 金管會提「商保補健保」 石崇良：幾個障礙需要討論

衛福部長石崇良日前提出三大方向調整補充保費政策，但將影響股息、租金收入的小資族、存股族。金管會主委彭金隆昨在立法院答詢表...

資訊月開幕 卓榮泰：AI新十大建設萬事具備只欠預算

行政院長卓榮泰下午出席114資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮，卓榮泰表示，AI新十大建設已規畫完成，就待立法院通過預算。

台美投資用上外匯存底 央行：外匯存底變動照市場狀況而定

台美關稅談判傳出美方要求台灣提出高達三千億美元以上的投資規模，引發外界關注是否將動用我國外匯存底。央行副總裁嚴宗大今（1...

四接本月18日開標 王醒之：橫柴入灶無視環境與民意要基隆人吞下

基隆的第四液化天然氣接收站（四接）本月18日就要開標，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，廠區嚴重土壤汙染問題還沒改善，...

外傳關稅投資額介於日韓之間 行政院最新說明出爐

外媒報導指出，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間」。行政院13日表示，我方...

2050年用電需求恐至5,000億度 中研院長廖俊智支持重啟核電

隨著AI快速發展，用電需求持續增加，台電日前表示，核二廠與核三廠具備重啟條件，是否重啟核電備受關注。中研院長廖俊智13日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。