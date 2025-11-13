普發1萬元開始入帳 法人：定期定額投資基金有望放大效益

全民關注的普發現金1萬元已於11月12日開始入帳！總額約2,300億元資金湧入市場，為年末景氣注入一劑強心針，國發會推估，預期可貢獻GDP 0.415%。國泰投信指出，若民眾將1萬元拿來投資，有機會讓效益更具延續性與乘數效果，雖然近期台股震盪走勢加劇，短線波動幅度擴大，但從整體經濟數據與企業獲利面觀察，台股基本面仍具支撐，市場資金充裕、產業長線趨勢未變，震盪反而為中長期投資人提供逢低布局契機，投資人可配置國泰台灣高股息基金，有機會一手掌握台股紅利。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，基金以「高息股、AI動能股、價值股」三大策略為核心，聚焦「競爭力強」、「股價波動較低」的個股，兼具進可攻、退可守的優勢，打包台灣強勢產業，截至10月31日，成分股包含半導體業28.54%、電子零組件24.56%、電腦及周邊設備13.32%，以及通信網路業4.78%等等，基金規模約229.54億元，深受市場青睞，尤其在盤勢盤整階段，很適合透過「定期定額」進行資產配置。為配合金管會推出的「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，國泰台灣高股息基金近期亦新增TISA級別，投資人可透過TISA帳戶，每月最低自動扣款1,000元投資基金，且享免收手續費優勢，將普發一萬元紅包作為長期理財起點。

國泰投信分析，會選擇上架國泰台灣高股息基金TISA級別基金，主因是該基金在退休規劃與資產周期管理方面具備明確優勢，且基金長期報酬表現受到市場肯定，以新台幣A（不配息）來看，近一年報酬39.10%、近兩年報酬99.77%、近三年報酬190.37%、成立以來報酬更有328.30%（2020/7/10 - 2025/10/31），投資時間拉長，有感累積財富。

國泰投信補充，截至2025年9月，新發行的TISA級別基金已達30檔，其中包含21檔台股基金與9檔多重資產基金，較7月初首波上架的12檔基金有顯著成長，隨著基金數量快速增加，參與的投信公司也從原本的7家擴展至18家，顯示市場參與度持續提升。國泰投信有金控的健全生態系，在集團通路整合層面，未來會密切整合銀行、保險、證券與數位平台，共同打造「跨通路定期定額生態圈」，降低投資門檻、提升便利性，以滿足不同族群在資產配置上的多元需求，讓投資人透過中長期、穩健理財的方式，慢慢累積生活儲備，強化財務自主能力。