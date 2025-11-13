多元資產配置 掌握日股契機

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

日本政壇新局登場，新首相上任後市場對政策延續與改革方向寄予厚望。日本企業獲利持續增長，製造業回流與出口動能強勁，加上企業治理改革推進，吸引外資重新布局。政經穩定與企業體質轉強，使日本股市投資吸引力進一步升高。

兆豐投信分析，日本企業營運長期展望樂觀，尤其是AI和半導體行業，主要原因是受益於美國在這些領域的資本支出預期增長；另外在零售業方面，因物價上漲，推升零售業獲利，使得表現良好；在重工業方面，受益於國防支出增加，帶動重工業表現；在核能相關方面，因能源自給率改善，因此而上漲。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本股市在資金持續流入、企業獲利突出、治理改革見效、評價便宜以及政策多重利多等因素的加持下，展現強勁成長動能。投資人若看好日股長期成長潛力，但是也不能忽略風險，因為市場總是機會與風險並存，建議投資人可以透過專業團隊操作的基金，採用多元配置策略靈活布局日本股市，既可以分散風險又可以把握日本股市長期機會。

日本 零售業
