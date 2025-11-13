台美投資用上外匯存底 央行：外匯存底變動照市場狀況而定
台美關稅談判傳出美方要求台灣提出高達三千億美元以上的投資規模，引發外界關注是否將動用我國外匯存底。央行副總裁嚴宗大今（13）日在立法院受詢時明確表示，目前協議仍未定案，「央行並不清楚」，至於外匯存底由央行保管與運用，其規模變化主要取決於央行是否進行市場調節及外匯實際供需。
「Politico」引述知情人士報導，美方希望台灣提出介於韓國3500億美元與日本5500億美元之間的投資金額。立法院財委會今天邀請財政部與央行報告時，國民黨立委賴士葆追問，若台灣對美投資達3500至5000億美元，企業勢必換匯，是否會迫使央行進場干預？對此，嚴宗大僅回應，央行會「看市場狀況」決定是否調節。
他同時說明，央行外匯存底配置未見大幅變化，美元計價資產占比仍近八成。
