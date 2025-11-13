法巴財富管理2026年投資展望 看好英國、日本、中國與巴西股市

即將進入2026年，法國巴黎銀行財富管理最新投資觀點指出，對全球股票維持「加碼」評等，看好英國、日本、中國與巴西股市，但將近期表現強勁的南韓股市從「加碼」調降至「中性」。對於歐元區與美國股市則維持「中性」評等。

產業方面，看好醫療保健與公用事業類股，以及歐洲的銀行、工業與原物料類股；美國消費類股與科技類股維持「中性」評等。

此外，非投資等級債券方面，偏好新興市場本地貨幣計價的主權債，另類資產配置上，偏好工業基本金屬，如銅與鋁。

貴金屬評等從「加碼」調至「中性」，因短期漲幅過大，可能面臨獲利了結與技術性修正壓力。儘管如此，受限供給與結構性投資需求支撐，金銀等貴金屬長期仍具上行空間。

法國巴黎銀行財富管理對黃金價格的12個月目標價從4,000美元上調至4,400美元、銀價從50美元上調至55美元。在近期貴金屬價格急漲後，預期將進入修正，進而可提供更好的進場機會。