四接本月18日開標 王醒之：橫柴入灶無視環境與民意要基隆人吞下

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接本月18日開標，王醒之：橫財入灶無視環境與民意要基隆人吞下。本報資料照片
四接本月18日開標，王醒之：橫財入灶無視環境與民意要基隆人吞下。本報資料照片

基隆的第四液化天然氣接收站（四接）本月18日就要開標，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，廠區嚴重土壤汙染問題還沒改善，台電就要開標，四接工程無異要「橫柴入灶」，完全無視地方的環境與民意要基隆人吞下，呼籲中央政府此刻應全面重新體檢排程中的所有天然氣接收站計畫，落實環境正義與程序正義。

王醒之點出基隆協和四接的荒謬現況，他說，四接工程因為被踢爆台電長年累積的嚴重土壤汙染問題而被迫暫緩，這塊「毒地」地方政府依土汙法公告為「整治場址」，並要求台電提出完整的汙染整治計畫。然而，台電卻想用 「草率、敷衍版」 的應變措施計畫偷渡。

針對本月18日防波堤工程就要開標，王醒之說，台電這種行為無異於 「橫材入灶」，完全無視地方的環境與民意要基隆人吞下。更令人懷疑的是，鑑於桃園三接工程曾爆出預算浮報的爭議，協和四接工程恐怕也是 「橫財入灶」。

王醒之呼籲，中央政府此刻應全面重新體檢排程中的所有天然氣接收站計畫，落實環境正義與程序正義。

王醒之表示，近年來天然氣接收站的爭議不斷：桃園三接「滅海」（千年藻礁）、基隆四接「滅港」（基隆港）、台中五接「滅生」（白海豚）、高雄七接「滅村」（大林蒲遷村）。台灣的能源發展已正式進入「天然氣上癮」模式，而天然氣接收站工程更已徹底淪為「粗暴建設」。

