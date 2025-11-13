外傳關稅投資額介於日韓之間 行政院最新說明出爐

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
外媒報導指出，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間」。行政院13日表示，我方談判團隊正以「台灣模式」與美洽談供應鏈合作，跟日韓投資模式並不相同，無法直接類比；台美正透過視訊、書面文件凝聚共識，達成後將進入總結會商，達成台美貿易協定。

美國政府關門終於結束，外界關注台美關稅談判結果可能很快出爐，賴總統與行政院長卓榮泰日前均表示台美關稅差臨門一腳，可能很快有新進度。美媒Politico引述知情人士表示，台灣方面希望在美國政府停擺結束後儘速達成關稅協定，目標期限是在11月底。

行政院發言人李慧芝說，我方談判團隊正以「台灣模式」跟美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原稅率，以及232條款多項關稅優惠；232條款不只影響半導體，還有半導體衍生產品，希望爭取最優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境跟條件。

李慧芝表示，我方談判團隊已說明，供應鏈合作部分，我方多次跟國內高科技產業溝通後提出「台灣模式」，由企業基於國際佈局、需求，自主規劃到美國投資，貼近客戶增加競爭力，政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間G to G合作形成產業聚落，並且向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的有力佈局。

李慧芝強調，因此，台灣模式與美日、美韓協議並不相同，無法直接類比。

對於台美談判後續，李慧芝表示，台美談判在10月初第五輪實體磋商後，已再次進行視訊會議，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議凝聚共識，預計雙方在達成共識後將會進入總結會商，後續達成台美協議。

