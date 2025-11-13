數發部：MyData線上服務915項 可申辦護照、社宅

個人化資料自主運用（MyData）平台持續擴大服務族群，數發部今天表示，MyData平台累積提供143項資料下載、915項線上服務，使用次數累計破680萬次，民眾透過平台可線上申請社會住宅、有條件式線上申換護照等，流程快速便捷。

數發部資料創新司司長莊明芬說明，MyData平台以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，經本人身分驗證及知情同意，透過平台取得個人化資料完成服務申辦作業，截至今年10月底，平台已累積提供143項資料下載、135項臨櫃服務與915項線上服務，會員數破140萬人，使用次數累計破680萬次。

莊明芬指出，MyData平台涵蓋便利生活、生活扶助、家庭照護、社會福利、教育學習、稅務服務、婦幼關懷、消費金融及職能發展等9大主題，根據統計，今年度熱門線上服務類型包含信貸申請、信用卡申請、警察刑事紀錄證明書（良民證）線上申請、有條件式線上申換護照、社會住宅申請等。

以「安居好室社會住宅申請」為例，莊明芬表示，民眾透過MyData平台，經身分驗證及自主同意，可快速取得戶籍、財產、所得等資料，全程免跑機關、免準備紙本；過往申辦準備資料至少須耗時1天，現在15分鐘內就可完成。

至於「有條件式線上申換護照」服務，莊明芬指出，民眾符合年滿18歲且有台灣戶籍、護照已逾期或所餘效期少於6個月且未遺失、護照資料頁登記事項未變更等條件，經MyData平台取得應備文件完成線上申辦，待護照製作完成後，再赴外交部或各地辦事處領取。

莊明芬表示，地方政府也投入拓展線上申辦服務，擴大與MyData平台介接項目，如10月新增彰化縣「青年留鄉返鄉就業學貸利息補貼」等28項線上服務，解決跨機關取得資料難題，大幅提升申辦效率。

數發部為推廣服務，自11月12日至11月28日晚間6時，舉辦「MyData 任務挑戰 輕鬆抽取超值好禮」線上活動，民眾在平台完成資料下載或線上服務後，分享使用心得至指定社群並截圖上傳，有機會抽中禮券。