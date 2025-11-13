快訊

2050年用電需求恐至5,000億度 中研院長廖俊智支持重啟核電

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院院長廖俊智。本報資料照片
中研院院長廖俊智。本報資料照片

隨著AI快速發展，用電需求持續增加，台電日前表示，核二廠與核三廠具備重啟條件，是否重啟核電備受關注。中研院廖俊智13日表態支持重啟核電，強調「目前不用核能非常可惜」，認為核能已被國際普遍視為潔淨能源，若能確保安全、取得社會共識，方向應是正面的。

中研院13日於立法院教育及文化委員會進行業務報告。立委葉元之指出，中研院推估，2030年電力需求約為2,800億度，但到了2050年恐增至5,000億度；若納入AI等算力需求，甚至可能達6,000億度以上。惟政府設定2050年再生能源占比達六至七成，主力為風力與太陽光電，但行政院估算風光電總計僅能供應約1,000億度電，占整體需求不到五分之一，數據落差明顯。

廖俊智回應，儘管台灣受限土地與海域資源，很難百分百達成政府設定的再生能源目標，但仍會全力發展，包括地熱、碳捕捉與儲能技術、生質能、海洋能、新核能技術，以及從國外進口綠氫與綠氨等。

立委楊瓊瓔質詢指出，台灣地狹人稠，再生能源發展空間有限，應與新能源並列；若堅持非核家園政策，電力缺口恐難支撐AI與產業升級需求。她進一步追問廖俊智是否願意公開表態支持重啟核電，廖俊智回答「是的」。

他說，即使重啟核電，仍難完全補足電力缺口，但核能發展將有助穩定供電。過去非核家園政策有其時代背景，但隨科技進步，核能安全問題已能克服，唯核廢料處理仍是全球難題。他並指出，「不確定非核家園是否仍為目前政府的政策」，但重啟核能方向正面。

楊瓊瓔表示，經濟部預計下週完成核定與安檢評估，希望核二、核三廠能朝安全運轉方向推進。廖俊智也說，可引進國外技術，方向上可行。

核能 廖俊智 核電 中研院
