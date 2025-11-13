影／強制險給付13年未調整 立委呼籲提高死亡失能給付

民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸今天與台灣安全駕駛監督聯盟林美娜理事長共同舉行記者會，呼籲交通部及金管會正視強制汽車責任保險制度長期未修正問題，盡速檢討訂價與收費機制，並提高死亡及失能給付標準，確保交通事故受害者與家屬獲得合理保障。

賴惠員表示13年前的200萬，跟現在的200萬已經完全不同，13年來物價、薪資、醫療費用都大幅上漲，唯獨理賠金額原地踏步，「名義上有保險，實際上沒保障」。受害家庭不只失去親人，還得承受沉重經濟壓力，這對他們太不公平，呼籲金管會啟動檢討。