影／強制險給付13年未調整 立委呼籲提高死亡失能給付
民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸今天與台灣安全駕駛監督聯盟林美娜理事長共同舉行記者會，呼籲交通部及金管會正視強制汽車責任保險制度長期未修正問題，盡速檢討訂價與收費機制，並提高死亡及失能給付標準，確保交通事故受害者與家屬獲得合理保障。
賴惠員表示13年前的200萬，跟現在的200萬已經完全不同，13年來物價、薪資、醫療費用都大幅上漲，唯獨理賠金額原地踏步，「名義上有保險，實際上沒保障」。受害家庭不只失去親人，還得承受沉重經濟壓力，這對他們太不公平，呼籲金管會啟動檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言