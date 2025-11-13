快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

影／強制險給付13年未調整 立委呼籲提高死亡失能給付

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨立委徐富癸（右起）、賴惠員、林月琴今天與台灣安全駕駛監督聯盟林美娜理事長共同舉行記者會，呼籲交通部及金管會正視強制汽車責任保險制度長期未修正問題，盡速檢討訂價與收費機制，並提高死亡及失能給付標準，確保交通事故受害者與家屬獲得合理保障。記者胡經周／攝影
民進黨立委徐富癸（右起）、賴惠員、林月琴今天與台灣安全駕駛監督聯盟林美娜理事長共同舉行記者會，呼籲交通部及金管會正視強制汽車責任保險制度長期未修正問題，盡速檢討訂價與收費機制，並提高死亡及失能給付標準，確保交通事故受害者與家屬獲得合理保障。記者胡經周／攝影

民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸今天與台灣安全駕駛監督聯盟林美娜理事長共同舉行記者會，呼籲交通部及金管會正視強制汽車責任保險制度長期未修正問題，盡速檢討訂價與收費機制，並提高死亡及失能給付標準，確保交通事故受害者與家屬獲得合理保障。

賴惠員表示13年前的200萬，跟現在的200萬已經完全不同，13年來物價、薪資、醫療費用都大幅上漲，唯獨理賠金額原地踏步，「名義上有保險，實際上沒保障」。受害家庭不只失去親人，還得承受沉重經濟壓力，這對他們太不公平，呼籲金管會啟動檢討。

保險 賴惠員 交通事故
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／民進黨立委熱舞 主張統籌款345億用於全民福利

8旬母悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：支持總統特赦

8旬母絕望悶死照顧50年腦麻兒遭判刑 石崇良：我支持總統特赦

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

相關新聞

四接本月18日開標 王醒之：橫柴入灶無視環境與民意要基隆人吞下

基隆的第四液化天然氣接收站（四接）本月18日就要開標，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，廠區嚴重土壤汙染問題還沒改善，...

外傳關稅投資額介於日韓之間 行政院最新說明出爐

外媒報導指出，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間」。行政院13日表示，我方...

台灣貧富差距7.38倍？150倍？計算方式大不同

台灣貧富差距到底多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，民進黨在2011年批評馬英九政府時，曾引用財...

AI獲利穩健 主計總處預估今年經濟成長率趨近6％

主計總處主計長陳淑姿今天赴立法院財政委員會就「經濟成長讓全民共享」 進行專題報告，面對國民黨立委林德福關切台灣經濟、AI...

中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函

國民黨立院黨團書記長羅智強等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，並...

加熱菸審核兩套標準？台灣菸酒被卡

加熱菸審核兩套標準？立委吳秉叡今日在立院財委會質詢表示，台灣菸酒公司申請加熱菸遲遲無法通過，衛福部更要求不能以外國的健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。