快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

鼓勵資源循環技術創新研究及商轉開發 循環署公開徵求補助創新計畫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為推動資源循環零廢棄，鼓勵民間創新研發、或精進既有技術以促進產業永續發展，環境部資源循環署公開徵求115年度補助資源循環創新及研究發展計畫，即日起開始收件至今年12月31日下午5時止，誠摯邀請國內公私立大學、研究單位及產業單位踴躍提出創新研發計畫，每案最高可補助250萬至500萬元，總計經費9,500萬元。

本年度透過高值回收、關鍵材料、循環設計及商業模式等四大推動面向，鼓勵產業將12項重點項目轉化為創新應用之產品或服務，12項重點包含塑膠、生物質、金屬、化學品、容器、營建與無機、電子電器、服裝與紡織、風機與太陽光電、機動車輛與鋰電池、永續生產與消費、數位化與自動化。

計畫申請類型含「創新研究型」及「商轉開發型」，其中商轉開發型著重在落地應用，透過補助具潛力、符合市場需求、可商轉驗證之技術，協助國內資源循環產業發展特定應用，期待產業單位踴躍提出申請。

循環署預計於今年11月18日辦理115年度計畫線上說明會。公開徵求申請作業手冊及線上說明會等資訊，可至循環署網站「公告訊息-公告及會議」查詢，亦可撥打（02）25865000轉661洽詢，歡迎產學研各界共襄盛舉，一起合作資源循環，共同來研發創新。

研發 太陽光電
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美國FBI局長上周訪中：中國同意停止生產芬太尼相關化學品

回應川習會…芬太尼原料出口美加墨 中國加強管控

淡水屯山里六塊厝美景建風機 地方抗議堅決反對護生態

彰濱光電板起火！他嘆「這一天終於來了」 消防局籲加強系統檢修防短路

相關新聞

四接本月18日開標 王醒之：橫柴入灶無視環境與民意要基隆人吞下

基隆的第四液化天然氣接收站（四接）本月18日就要開標，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，廠區嚴重土壤汙染問題還沒改善，...

外傳關稅投資額介於日韓之間 行政院最新說明出爐

外媒報導指出，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間」。行政院13日表示，我方...

台灣貧富差距7.38倍？150倍？計算方式大不同

台灣貧富差距到底多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌今（13）日質詢時指出，民進黨在2011年批評馬英九政府時，曾引用財...

AI獲利穩健 主計總處預估今年經濟成長率趨近6％

主計總處主計長陳淑姿今天赴立法院財政委員會就「經濟成長讓全民共享」 進行專題報告，面對國民黨立委林德福關切台灣經濟、AI...

中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函

國民黨立院黨團書記長羅智強等人上午舉行記者會，指媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，涉浮報工程經費逾百億元，並...

加熱菸審核兩套標準？台灣菸酒被卡

加熱菸審核兩套標準？立委吳秉叡今日在立院財委會質詢表示，台灣菸酒公司申請加熱菸遲遲無法通過，衛福部更要求不能以外國的健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。