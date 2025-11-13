鼓勵資源循環技術創新研究及商轉開發 循環署公開徵求補助創新計畫

為推動資源循環零廢棄，鼓勵民間創新研發、或精進既有技術以促進產業永續發展，環境部資源循環署公開徵求115年度補助資源循環創新及研究發展計畫，即日起開始收件至今年12月31日下午5時止，誠摯邀請國內公私立大學、研究單位及產業單位踴躍提出創新研發計畫，每案最高可補助250萬至500萬元，總計經費9,500萬元。

本年度透過高值回收、關鍵材料、循環設計及商業模式等四大推動面向，鼓勵產業將12項重點項目轉化為創新應用之產品或服務，12項重點包含塑膠、生物質、金屬、化學品、容器、營建與無機、電子電器、服裝與紡織、風機與太陽光電、機動車輛與鋰電池、永續生產與消費、數位化與自動化。

計畫申請類型含「創新研究型」及「商轉開發型」，其中商轉開發型著重在落地應用，透過補助具潛力、符合市場需求、可商轉驗證之技術，協助國內資源循環產業發展特定應用，期待產業單位踴躍提出申請。

循環署預計於今年11月18日辦理115年度計畫線上說明會。公開徵求申請作業手冊及線上說明會等資訊，可至循環署網站「公告訊息-公告及會議」查詢，亦可撥打（02）25865000轉661洽詢，歡迎產學研各界共襄盛舉，一起合作資源循環，共同來研發創新。