勞動部助失業勞工 補助雇主訓練費最高180萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

面對全球貿易情勢變化，特別是美國關稅與匯率波動對部分國內產業帶來的挑戰，勞動部勞動力發展署自9月30日起積極推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」等3項資源，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工。

勞發署表示，考量到部分失業勞工可能暫時缺乏立即轉換領域的專業技能，為了讓他們能安心銜接新職場，勞動力發展署特別透過「工作崗位訓練」模式，篩選出未有減班休息且穩定僱用勞工的優質企業所提供之職缺。

勞發署指出，勞工進入新職場後，將由雇主安排職場導師提供一對一的職務訓練，以「邊做邊學」的方式提升專業技能。為減輕雇主訓練成本，勞發署提供「工作崗位訓練費補助」，每人每月補助1萬2,000元、最長可補助3個月，同一年度內單一雇主最高補助額度可達180萬元。

勞發署提到，為特別照顧到傳統產業及製造業等領域中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會主動搭配「職務再設計」措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升工作效能；該措施針對個別勞工，每人年度最高可補助雇主10萬元，確保每一位勞工都能在新崗位上穩定發揮。

勞發署說明，自計畫推動以來，已積極拜訪全國各大小企業以開發職缺，統計至11月7日止，在工作崗位訓練部分，已核准位速科技、智禾科技、石城實業、臺久企業、富楓測量等18家事業單位工作崗位訓練計畫，提供186個工作崗位職缺。

勞發署說，其將持續洽談更多合作企業，後續將有更多職缺釋出。歡迎失業勞工於台灣就業通職前訓練網「勞工就業通專區」內「工作崗位職缺查詢」搜尋有意願的職缺後，親洽就近公立就業服務機構推介參訓。

職場 失業 勞動部
